Reprodução/Instagram O ex-presidente Bolsonaro com os filhos Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan

Famílias conhecidas da política brasileira aumentaram a sua presença no Congresso Nacional e nos cargos Legislativos após os resultados apurados das eleições de 2026. Incluindo a família Bolsonaro, que chegará a Brasília com quatro eleitos, por três estados diferentes.

Entre os familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro estão: Michelle Bolsonaro (PL), agora Senadora pelo Distrito Federal, Carlos Bolsonaro (PL) também eleito senador, mas por Santa Catarina, Jair Renan Bolsonaro (PL) que conseguiu uma cadeira na Câmara pelo mesmo estado e Renato Bolsonaro (PL), irmão de Jair, eleito deputado federal por São Paulo.

O número ainda pode crescer com Flávio Bolsonaro (PL) , filho mais velho de Jair Bolsonaro, que lidera a corrida presidencial e agora terá pela frente o segundo turno, no dia 25 de outubro. Com 47,03% dos votos, Flávio enfrentará Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marcou 45,16%.

Em relação às eleições de 2022, a presença cresceu. Naquele ano, Flávio Bolsonaro (PL) foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro e Eduardo Bolsonaro, hoje foragido nos Estados Unidos, reeleito deputado federal por São Paulo. Enquanto isso , Carlos Bolsonaro (PL) permaneceu na Câmara Municipal do Rio, enquanto Jair Renan (PL) só veio a conquistar seu primeiro mandato em 2024, como vereador de Balneário Camboriú.

Das pessoas diretamente ligadas à família, apenas Rogéria Bolsonaro (PL), ex-mulher de Jair e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, ficou pelo caminho. Ela disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas não foi eleita.

Família Lira também amplia espaço

Outra família que se fortaleceu na política nacional, foi a do ex-presidente da câmara Arthur Lira (PP), agora eleito para o senado pelo estado de Alagoas.

Agora, a família seguirá no Congresso nacional através do seu filho, Alvinho Lira (PP), de 20 anos, que conquistou a vaga de deputado federal.

Família Barbabalho segue com espaço no Pará



No Pará, a família Barbalho, uma das mais tradicionais da política local, também continuará presente no Congresso. Helder Barbalho (MDB), que deixou o governo do estado para disputar a eleição, foi eleito senador.

Jader Barbalho, pai de Helder, permanece ligado ao Senado como suplente do filho.

Jader Filho (MDB), irmão de Hélder e filho de Barbalho, conquistou a vaga na Câmara dos Deputados.

E completando os resultados da família, José Priante (MDB), primo de Jader Barbalho, foi reeleito deputado federal.

Arraes também são eleitos

A família do ex-governador de Pernanbuco Miguel Arraes também manteve representantes na política pelo estado. Pedro Campos (PSB) foi eleito deputado federal, enquanto Marília Arraes (PDT) conquistou uma vaga no Senado.

Maria Arraes (PSB), outra neta de Miguel Arraes, foi eleita deputada estadual.





Família Calheiros perde espaço no Maranhão

Dos resultados que mais chamam a atenção nessa eleição, o Senador Renan Calheiros, após 32 anos de casa, não conseguiu se reeleger. No lugar dele, Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) ocuparão a cadeira pelo estado.

Mas a família seguirá representada na política através de Remi Calheiros (MDB), irmão de Renan Calheiros, reeleito deputado estadua l por Alagoas.

Família Zambelli

Enquanto Carla Zambelli segue na Itália, onde aguarda em liberdade o andamento do seu processo de extradição, longe dos holofotes de Brasília, seu irmão, Bruno Zambelli Salgado (PL), foi reeleito como deputado estadual por São Paulo.

Familiares de prefeitos do Rio chegam na política

Além dos grupos mais tradicionais, no Rio de Janeiro, Fernanda Sixel Neves (PDT), mulher do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PSD), foi eleita deputada estadual.

Diego Quaquá (PT), filho do prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), vai para a Câmara dos Deputados.

Família JHC

Em Alagoas, Marina JHC (PSDB), mulher de João Henrique Caldas (PSDB), foi eleita senadora.

Já o próprio JHC, ex-prefeito de Maceió, foi eleito governador do estado neste domingo (4).

Família de Josimar cresce no Maranhão

No Maranhão, a família de Josimar Maranhãozinho (PL) também ampliou sua presença. Detinha (PL), mulher do deputado, e Josimar Júnior (PL), filho do parlamentar, foram eleitos para a Assembleia Legislativa. Os sobrinhos Fabiana Vilar (PL) e Aldir Júnior (PL) conquistaram vagas na Câmara dos Deputados.

Outros casos

Na Bahia, Roberta Roma (PL), mulher do ex-ministro João Roma (PL), que perdeu as eleições para o Senado, foi eleita deputada federal, enquanto no Amapá, Rayssa Furlan (Podemos), mulher de Dr. Furlan (PSD), que venceu o governo do estado em primeiro turno, foi eleita senadora.



