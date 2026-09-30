reprodução/pf Ministro Alexandre de Moraes e o chef de cozinha José Maria Meira

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, revelaram detalhes de um almoço oferecido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

O encontro ocorreu em 30 de dezembro de 2023, no hotel Six Senses Botanique. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil e pelo jornal O Globo, Vorcaro tratou o magistrado como seu “convidado mais importante até hoje” nas conversas com o chef José Maria Meira.

Reprodução PF Conversa entre o chef de cozinha José Maria Meira e Daniel Vorcaro

Apesar de ter organizado os detalhes da recepção, o empresário não participou do almoço.

Menu tinha caviar, trufas e carnes especiais

As mensagens mostram que Vorcaro acompanhou de perto a escolha do cardápio e das bebidas. Entre os itens previstos estavam latas de caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado, foie gras com banana, carne dry aged, wagyu e trufas.

O ex-banqueiro também escolheu os vinhos que seriam servidos. Ele indicou cinco garrafas e pediu preferência por rótulos mais antigos, alguns retirados de sua própria adega.

Reprodução PF Itens selecionados para o encontro

Entre as opções estavam La Tâche, Haut-Brion, Château Mouton Rothschild e Château Cheval Blanc, vinhos que podem alcançar valores de dezenas de milhares de reais por garrafa.

Vorcaro ainda orientou que as bebidas que não fossem consumidas fossem entregues como presente a Moraes ao fim do encontro.

Empresário pediu discrição

Nas conversas com o chef, Vorcaro também demonstrou preocupação em não chamar atenção para sua participação na organização do almoço.

Segundo as mensagens, ele pediu que seu nome não fosse mencionado durante a recepção, a menos que o próprio ministro perguntasse por ele.

Reprodução PF Conversa entre o chef de cozinha José Maria Meira e Daniel Vorcaro

O almoço durou aproximadamente quatro horas. Ao final, o chef tirou uma fotografia com Moraes.

De acordo com o material obtido pela PF, um funcionário de Vorcaro relatou que não teria conseguido recusar o pedido de foto feito pelo ministro. Ao saber do episódio, o empresário respondeu que, se a iniciativa havia partido de Moraes, “menos mal”.

PF também encontrou outras mensagens

O almoço integra um conjunto mais amplo de mensagens e registros analisados pela Polícia Federal durante a investigação envolvendo o Banco Master.

Relatório da corporação tornado público em setembro reuniu conversas atribuídas a Vorcaro, registros de encontros e outras informações sobre sua relação com Moraes.

Em sua manifestação à Corte, Moraes negou ter favorecido Vorcaro e afirmou que jamais atuou em processos envolvendo o empresário ou o Banco Master.

As informações sobre o almoço fazem parte dos documentos e mensagens apreendidos pela PF e não constituem, por si só, conclusão sobre eventual irregularidade na relação entre os envolvidos.