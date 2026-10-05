Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro (PL) também venceu no estado de Minas Gerai s no primeiro turno das eleições de 2026, disputada neste último domingo (4). O estado mineiro é conhecido por sempre eleger o presidente do país. Nenhum candidato foi eleito sem vencer em Minas.

Sendo assim, quem vence em Minas Gerais costuma se tornar presidente do Brasil. No primeiro turno, no estado mineiro, Flávio recebeu cerca de 5,77 milhões de votos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 5,18 milhões.

O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo.

Ao todo, Minas Gerais conta com 16.377.659 eleitores, concentrando cerca de 10,32% dos votos do Brasil. O estado é considerado chave nas eleições, com o resultado ficando próximo da média nacional.

Estes números são registrados desde a redemocratização, em 1989.

Porém, apesar da vantagem do senador no total de votos, Lula foi votado em mais municípios mineiros. O atual presidente venceu em 452 das cidades do estado e Flávio ficou à frente em 401.

A diferença está no tamanho das cidades. Apenas uma em que Lula venceu tem mais de 200 mil habitantes. Por outro lado, Flávio ficou à frente em sete municípios acima desse patamar, incluindo a capital mineira, Belo Horizonte.

De acordo com dados da CNN Brasil, no panorama geral, o presidente Lula perdeu para Flávio em 714 cidades em que havia vencido na primeira etapa da disputa em 2022.

O dado foi obtido a partir de um levantamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lula também foi derrotado pelo senador em Tocantins, outro estado onde havia vencido na última eleição.

No total, Flávio venceu em 14 estados e no Distrito Federal, enquanto Lula obteve mais votos nas outras 12 unidades federativas.

Sendo assim, Flávio Bolsonaro saiu à frente na corrida para a presidência. O candidato do PL somou 47,03% dos votos e Lula ficou com 45,16%. Os dois disputam o segundo turno no dia 25 de outubro.

PL cresce

O Partido Liberal (PL) conseguiu se destacar entre os demais após o primeiro turno das eleições de 2026. Além de liderar a corrida presidencial, com Flávio Bolsonaro, a sigla elegeu mais governadores, senadores e deputados.

Ao final da primeira etapa das eleições, o partido viu Flávio Bolsonaro superar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com cerca de 47% dos votos válidos. O petista terminou o primeiro turno com 45%. Os dois disputam o segundo turno.

Além disso, a legenda conseguiu eleger diretamente cinco governadores. O partido venceu em todos os três estados da região Sul. Com Sérgio Moro eleito no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul.

Além deles, no Norte, foram eleitos Marcos Rogério, em Rondônia, e Arthur Henrique, em Roraima.

Já no Congresso Nacional, o partido conquistou 19 das 54 cadeiras em jogo, o equivalente a 35,2% do total das vagas.

O número foi suficiente para redesenhar o equilíbrio de forças no Senado, já que, em 2027, o PL deve começar com 28 senadores e a maior bancada do Congresso.

O partido também registrou recordes e conquistou um grande número de vagas para a Câmara dos Deputados.

Ao todo, o Brasil elegeu 4.513 deputados federais. Desse número, o PL ficou com 121 cadeiras, sendo a maioria também na Câmara.



