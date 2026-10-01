Reprodução Rodovia dos Tamoios

A Tamoios abriu vagas de emprego para a Operação Verão 26/27. A empresa é responsável por administrar a Rodovia dos Tamoios, que liga a região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, a Caraguatatuba, no Litoral Norte paulista.

De acordo com a Tamoios, os contratos são por um período determinado, mas há chance de efetivação. As vagas são para iniciar este ano, durante o mês de dezembro.

As oportunidades são para atuação em todo o trecho de concessão da Rodovia dos Tamoios, com vagas para agente de pedágio e agente de tráfego.

Os serviços funcionam em escala 2x2 e exigem disponibilidade para trabalhar em turnos diurno e noturno. Veja os requisitos para cada vaga:

Agente de Pedágio

Segundo a Tamoios, o agente de pedágio é responsável pelo processo de arrecadação, prestação de contas e atendimento nas praças de pedágio. Os requisitos são:

ser maior de 18 anos;

ter o Ensino Médio completo;

residir em Paraibuna ou Jambeiro.

Agente de Tráfego I

Tem como função executar atividades operacionais na rodovia, garantindo segurança, fluidez no tráfego e atendimento aos usuários. Os requisitos são:

possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D;

residir em Caraguatatuba ou Paraibuna.

As vagas também oferecem benefícios, como convênio médico e odontológico, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e transporte fretado, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros (PLR), apoio psicológico, auxílio-creche e outros.

Para se candidatar, o interessado deve se cadastrar na plataforma de recrutamento da concessionária Tamoios ou enviar o currículo por e-mail.

Rodovia dos Tamoios

A Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, liga a região do Vale do Paraíba, por meio de São José dos Campos, no interior de São Paulo, a Caraguatatuba, no Litoral Norte paulista.

No verão, ela costuma ter um alto fluxo de veículos. Além de Caraguatatuba, por meio da Tamoios é possível ir para São Sebastião e Ilhabela, cidades muito procuradas por turistas durante o período do verão.

A via conta com a Serra Antiga, que é utilizada como pista de descida, no sentido de São José dos Campos a Caraguatatuba.

Também há a Serra Nova, utilizada como pista de subida, no sentido Caraguatatuba a São José dos Campos. Também há o Contorno Norte, que permite acesso para a praia de Massaguaçu, no sentido Ubatuba.

Já o Contorno Sul liga Caraguatatuba, no trevão de acesso para a Serra Nova, a São Sebastião, terminando próximo ao Porto e entrada da Balsa de Ilhabela.

Orientações para a viagem

A concessionária orienta os motoristas a checar o combustível antes de sair e seguir as regras de segurança dentro dos túneis.

Antes de entrar, é preciso acender os faróis, tirar os óculos escuros e respeitar a sinalização. A altura máxima permitida é de 5,50 metros.

Se houver congestionamento, a recomendação é manter distância do veículo da frente e desligar o motor se a parada durar mais de um minuto.

Em caso de problema no veículo, acidente ou incêndio, o motorista pode pedir ajuda pelos telefones de emergência dentro dos túneis, pelo aplicativo Tamoios ou pelo telefone 0800 545 0000.

Ainda, caminhões e veículos de carga devem passar pelo posto de fiscalização antes de subir a serra para pesagem e verificação da temperatura.

Pedágios

Nas praças de pedágio tradicionais, a concessionária recomenda o uso de TAG para passar mais rápido pelas cabines automáticas. São aceitos os sistemas Veloe, ConectCar, Move Mais, Taggy e Sem Parar.

Motoristas de carros, motos e carros com carretinha também podem usar cabines de autoatendimento, pagando com cartão ou celular por aproximação.

No km 13,5 do Contorno Sul, funciona o pedágio eletrônico Free Flow, com tarifa de R$ 5,50 nos dois sentidos.

Quem não tem TAG deve pagar pelo site, pelo aplicativo Tamoios Free Flow ou nos totens de atendimento dos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), localizados nos kms 10,8 e 20 do Contorno.



