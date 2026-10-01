Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Debate da Globo com os candidatos à Presidência, jogos do PlayStation Plus para outubro, fim do horário eleitoral, acordo Mercosul-Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e Dinamarca x Portugal estão entre os destaques desta quinta-feira (1º).

Globo realiza último debate antes do 1º turno

A TV Globo realiza nesta quinta-feira, após o Jornal Nacional, o último debate presidencial antes do 1º turno das Eleições 2026.

Entre os candidatos que confirmaram presença estão Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, informou que não irá participar do evento, optando por dar entrevista ao Flow Podcast, a partir das 20h45, com transmissão ao vivo no iG.

Sony revela os jogos mensais do PS Plus em outubro

A Sony revelou os jogos que serão lançados durante este mês de outubro.

O primeiro a ser anunciado foi o F1 25, jogo do Campeonato Mundial de Fórmula 1, contado em modo história.

Outra novidade foi o Hunt: Showdown 1896, desenvolvido pela Crytek. O jogo de tiro em primeira pessoa possui foco na extração e sobrevivência contra monstros mitológicos.

Para fechar a lista, o Earth Defense Force: World Brothers 2, jogo de tiro em terceira pessoa que utiliza o estilo voxel (3D), já está disponível para PS4 e PS5.

Horário eleitoral termina nesta quinta e só volta em 9/10 se houver 2º turno

O horário eleitoral na televisão e no rádio termina nesta quinta-feira, três dias antes do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4).

Em caso de segundo turno, a exibição voltará no dia 9 de outubro e seguirá até o dia 23 de outubro.

Brasil promulga acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) entra em vigor nesta quinta-feira.

Na prática, para o Brasil, a parceria amplia as possibilidades de entrada de produtos nacionais nos mercados dos países da EFTA e cria condições para o aumento dos fluxos de comércio e investimentos.

Dinamarca encara a Portugal em Copenhague pela Liga das Nações

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45, no Estádio Parken, em Copenhague, pela Liga das Nações.

Na terceira posição do Grupo D, a Dinamarca venceu o País de Gales, por 2 a 0.

Já Portugal, que lidera a chave, vem de um momento delicado nos bastidores. Após o técnico Jorge Jesus ter comunicado à imprensa que Gonçalo Ramos seria titular no confronto, Cristiano Ronaldo anunciou sua saída da equipe.



