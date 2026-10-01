Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no centro de São Paulo

Os termômetros da capital paulista amanheceram marcando 20°C nesta quinta-feira, primeiro dia de outubro. O tempo nublado segue presente nas próximas horas, mas, por conta de um cavado meteorológico e pela presença de uma frente fria posicionada no oceano, possíveis pancadas isoladas de chuva ameaçam o clima ainda pela manhã.

Durante a tarde a previsão de chuva continua, mas de forma generalizada e com maior intensidade, com a cidade sob risco de formação de alagamentos. As instabilidades devem durar até a noite, mas com menor intensidade. Os marcadores variam entre a mínima de 20°C e a máxima de 24°C.

As chuvas de moderada a forte intensidade também estão previstas para outras áreas do estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, os acumulados mais significativos do dia devem ocorrer nos municípios que ficam próximos à divisa com o Paraná.

O estado de atenção, comunicado pelo órgão na última terça-feira (29), segue ativo. São Paulo pode enfrentar risco de temporais, alagamentos, enxurrada e elevação do nível dos rios; as chuvas devem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de queda pontual de granizo.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

De acordo com o banco de dados meteorológicos do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o mês passado foi o setembro mais chuvoso já registrado na história da capital. Do primeiro ao último dia do mês, a precipitação total acumulada foi de 295,0 mm, o que corresponde a 369,7% acima da média prevista para o mês, que era de 66,0mm.

Final de semana

Na sexta-feira (02), uma chuva fraca deve ocorrer no início da manhã e as temperaturas entram mais ainda em declínio, uma vez que o sistema frontal se afasta para o litoral fluminense e os ventos que sopram do mar facilitam a queda da temperatura. O céu deve permanecer encoberto durante todo o dia, com garoas ocasionais; as temperaturas variam entre a máxima de 19°C e mínima de 15°C.

No sábado (03), o tempo segue com temperaturas amenas e garoas ocasionais, com as temperaturas variando entre a mínima de 15°C e a máxima de 22°C.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (01): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (02): Mínima de 15°C, máxima de 19°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar

- Sábado (03): Mínima de 15°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo(04): Mínima de 17°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

