Micaela Wentz / iG Chuvas fortes em São Paulo

O mês de outubro deve ser mais um mês de muita chuva, com registro de grandes volumes de acumulados e estragos, além de uma forte influência do El Niño. A previsão indica um padrão parecido com setembro.

As informações são dos meteorologistas da Metsul. De acordo com os especialistas, há chance de uma alta frequência de tempo severo e chuva excessiva com inundações, cheias de rios e estragos, principalmente nos três estados da Região Sul e no estado de São Paulo.

Historicamente, outubro já é um mês com menos frio, mais dias de calor e, consequentemente, com chuva mais frequente. Inclusive, o mês é considerado um dos mais chuvosos.

Em Porto Alegre, por exemplo, a Metsul informou que o mês de outubro tem precipitação média histórica de 153,2 mm. É um dos valores mais altos do ano, ficando atrás somente do mês de julho.

Já na cidade de São Paulo, o mês de outubro marca o aumento da curva anual de chuva. O pico das instabilidades é durante o verão, com precipitação média mensal de 127,2 mm na estação do Mirante de Santana.

Ainda de acordo com os especialistas, o clima em outubro terá forte impacto do fenômeno El Niño. Neste momento, o Oceano Pacífico Equatorial está com valores recordes de temperaturas do mar em águas superficiais, com anomalia de +3,1 ºC.

O valor jamais foi observado nos últimos 150 anos e supera qualquer valor observado na história moderna pelo Índice Oceânico Niño (ONI), com base em dados da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA).

A tendência é de que o El Niño siga se fortalecendo ao longo do mês, atingindo anomalias ainda mais altas. O pico do fenômeno está previsto para o fim do ano.

Chuvas em outubro

Gradualmente, em outubro, é registrado o fim da estação seca e começa a transição para a estação chuvosa. O período começa a se instalar no Centro-Oeste e no Sudeste entre novembro e dezembro.

Porém, neste ano, choveu mais e com maior frequência do que o normal no inverno e na primavera, o que antecipou o fim da estação seca. Em São Paulo, por exemplo, foi o mês de setembro mais chuvoso já registrado.

De acordo com os meteorologistas, a tendência é de um padrão de chuva ainda mais frequente e com maiores volumes do que o habitual em vários estados, repetindo setembro.

Assim como em setembro, a maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil deve ter precipitação acima da média, com alguns pontos registrando chuvas muito ou muitíssimo acima do padrão para outubro.

Os estados mais afetados podem ser:

São Paulo;

Mato Grosso do Sul;

Rio de Janeiro;

Sul de Minas Gerais.

Em São Paulo, incluindo a capital, o número de dias com chuva vai ser mais uma vez muito ou muitíssimo acima do que o normal, com um grande acumulado mensal. A previsão no estado indica também chuva forte a intensa localizada, raios, vendaval e granizo.

Já na Região Sul do Brasil, haverá chuva acima a muito acima da média em centenas de cidades. As áreas mais críticas serão a metade norte gaúcha, o oeste de Santa Catarina e o estado do Paraná.

Ainda segundo a Metsul, no sul do estado gaúcho, a chuva deve ficar perto da média e, em alguns pontos, talvez até pouco abaixo.

Temperaturas

Com a tendência de muito mais chuva, o número de dias excessivamente quentes deve ser menor durante outubro. Mesmo assim, a previsão indica também dias de muito calor, especialmente no Centro-Oeste.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima média é de 15,7 ºC e a máxima média histórica é de 25,2 ºC. Já em São Paulo, por exemplo, a mínima média em outubro é de 16,5 ºC e a das máximas é de 26,5 ºC.

Sendo assim, os estados com chance de temperatura acima da média são: Mato Grosso, Goiás e grande parte de Minas Gerais. Estas áreas também costumam registrar baixa umidade relativa do ar.

No Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul de Minas, as temperaturas devem ficar mais perto da média.

Por conta da chuva frequente e da entrada de um ar frio, em alguns pontos, a temperatura em outubro pode ficar até abaixo da média.

Algumas madrugadas ainda podem ser frias e apresentar mínimas perto ou abaixo dos 10ºC em muitas cidades da Região Sul.



