Reprodução/Tamoios Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99)

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99) foi liberada para o tráfego por volta das 13h30 desta terça-feira (15), após ficar 40 horas e três minutos interditada por causa das chuvas que atingiram a região.

O trecho, que liga São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba, a Caraguatatuba (SP), no Litoral Norte, estava fechado desde as 21h30 de domingo (13), quando foram registrados um deslizamento de terra no km 73,4 e a queda de uma árvore no km 77,9. Esta foi a terceira interdição da serra em menos de uma semana.

Durante o bloqueio, equipes da concessionária trabalharam na retirada da terra e da árvore que atingiram a rodovia. Antes da liberação, o trecho também passou por uma avaliação feita por um especialista em solo e por engenheiros da concessionária.

No fim da manhã, representantes da concessionária, da Defesa Civil e da Polícia Militar Rodoviária voltaram ao local para conferir as condições da via.

A avaliação identificou pontos que ainda exigem atenção, principalmente no km 73, onde aconteceu o deslizamento de terra. Mesmo assim, as equipes concluíram que era possível liberar a passagem dos veículos por uma faixa no sentido do litoral.

A concessionária informou que a pista poderá ser fechada novamente caso ocorram novas chuvas que ofereçam risco aos motoristas.

ENTENDA: Tamoios ultrapassa 34 horas interditada por causa da chuva

Terceiro bloqueio em menos de uma semana

O primeiro bloqueio aconteceu na quinta-feira (10) e durou cerca de 22 horas. Depois da liberação, a pista voltou a ser fechada no sábado (12) e continuou interditada por aproximadamente 37 horas. O tráfego foi liberado às 15h de domingo (13).

Cerca de seis horas e meia depois, às 21h30, o trecho voltou a ser interditado. Durante esse período, houve o deslizamento de terra e a queda de árvore, mas ninguém ficou ferido.





A concessionária informa que um dos critérios usados para fechar a Serra Antiga é o registro de 100 milímetros de chuva em um período de 72 horas. A decisão também leva em conta as condições da pista e das encostas.

Quando o solo fica muito encharcado, aumenta o risco de deslizamentos e quedas de árvores. Por isso, as equipes continuam acompanhando as condições da serra.