Reprodução/Tamoios Rodovia dos Tamoios

Novas obras serão realizadas na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, a partir desta segunda-feira (20). A estrada liga as cidades de São José dos Campos, no interior de São Paulo, à Caraguatatuba, município litorâneo do estado; ela conta com 83,4 km de extensão.

A obra é para conter os, superfícies inclinadas compostas por terra ou rochas, prevenindo possíveis deslizamentos que poderiam interferir nas vias. A manutenção previne também erosões e desplacamento de rochas, o que aumenta a segurança do motorista que passa pelo trecho.

As intervenções serão feitas nos quilômetros 77 e 79, e estão previstas para serem finalizadas até o dia 11 de setembro deste mesmo ano.

Alterações nas vias

Para a realização da obra, o km 77 funcionará com o estreitamento da pista, disponibilizando apenas uma faixa para os veículos. Já no km 79, as alterações serão feitas apenas no acostamento, e segue com duas pistas disponíveis.

A Concessionária Tamoios fornecerá o reforço da sinalização no local, através de cones e equipamentos luminosos. A empresa solicita aos usuários que respeitem a sinalização e redobrem a atenção durante o período de obras.













Histórico

Trechos da rodovia foram concedidos à Concessionária Tamoios no ano de 2015, que administra as vias, como: o Planalto, Vias de Acessos Serra Antiga, Contornos e a Serra Antiga. Desde a concessão, a região da Serra Antiga passa por obras de melhoria com foco na segurança dos usuários.

Além dos trechos pré-existentes, a Concessionária também construiu a Serra Nova, inaugurada em 26 de março de 2022; a nova pista, conta com 22 quilômetros de túneis e viadutos, e é utilizada como percurso de subida, uma vez que a Serra Antiga é utilizada como percurso de descida.

