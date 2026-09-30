Reprodução/Instagram Danilo Gentili e Nikolas Ferreira

O juiz Jair Francisco dos Santos, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), negou nesta quarta-feira (30) o pedido do deputado federal e candidato à reeleição Nikolas Ferreira (PL) para retirar das redes sociais do Partido Missão um vídeo em que o apresentador Danilo Gentili o critica com termos como “viado” e “bicha”.

No trecho, Gentili comenta a relação entre Nikolas e Vorcaro, afirmando que “o Nikolas fala que não conhece o Vorcaro e estava lá […] O Nikolas é viado até para pedir propina”.

O ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur do Val, conhecido como "Mamãe Falei", também participa da conversa.

Nikolas afirmou na ação que Gentili e Arthur do Val sugeriram que ele teria pedido uma vantagem indevida, usando o termo “propina”, o que, segundo ele, "em nenhum momento solicitou". O deputado também questionou o uso das expressões homofóbicas no vídeo. Segundo Ferreira, a situação mencionada no vídeo envolvia apenas o encaminhamento de um contato de terceiro.

Juiz decide manter publicação

Na decisão, o juiz classificou a linguagem utilizada na gravação como “chula” e afirmou que o conteúdo apresenta “conteúdo de humor extremamente duvidoso”. O magistrado ainda observou que, cerca de dois minutos antes de mencionar Nikolas, Gentili havia sido questionado sobre estar evitando falar de política e demonstrado preferência pelo “MBL nessas eleições”.

O magistrado destacou ainda que Nikolas não volta a ser citado no restante da gravação.

O juiz também negou o pedido para retirar do TikTok o trecho específico apresentado por Nikolas. Segundo a decisão, não seria possível impedir manifestações de opinião sobre o candidato ou discussões relacionadas à sua conversa com Daniel Vorcaro.

Em relação à reclamação sobre os termos homofóbicos utilizados no vídeo, o juiz determinou o envio do processo à Procuradoria Regional Eleitoral. O órgão poderá avaliar o caso e tomar as medidas que considerar necessárias.





Áudios de Nikolas com Daniel Vorcaro

Em uma mensagem de áudio enviada em 30 de março de 2025 e divulgada em 03 de setembro pelo ICL Notícias, o deputado pede ajuda a Vorcaro para resolver uma questão envolvendo seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Faria.

No áudio, Nikolas usa termos íntimos como "Dani" e "lindão" e também se desculpa por críticas feitas ao Banco Master em abril de 2024. A mensagem, porém, não deixa claro se Vorcaro atendeu ao pedido feito pelo deputado.

O iG procurou Nikolas Ferreira, Arthur do Val, Danilo Gentili e o Partido Missão para saber seus posicionamentos, mas não recebeu respostas até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.