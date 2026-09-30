Foto: Frame/Fiat Criada pela Leo, campanha aposta em estética noir e produção em preto e branco para valorizar design, tecnologia e sofisticação do modelo de forma pouco convencional

Existe um problema recorrente na publicidade de carros: todo mundo quer mostrar tudo.

Tela de tantos polegadas. Rodas de tal tamanho. Motor, acabamento, conectividade, segurança, tecnologia. A lista de atributos cresce, mas a atenção do público não acompanha.

A Fiat e a Leo decidiram seguir pelo caminho contrário para apresentar o Fastback Impetus.

Em "Chuva", a ficha técnica praticamente sai de cena para dar lugar a uma narrativa inspirada no cinema noir. Preto e branco, sombras marcadas, reflexos, alto contraste e uma chuva de grandes gotas pretas que percorre a carroceria.





A escolha diz bastante sobre o momento da publicidade automotiva. Quando os produtos ficam cada vez mais parecidos na quantidade de tecnologia embarcada, a maneira de contar o que eles fazem passa a importar tanto quanto aquilo que fazem.

Carro deixa de ser objeto e vira personagem

O recurso mais interessante da campanha está justamente na chuva.

Ela não aparece apenas como elemento estético. Funciona como uma espécie de guia visual. As gotas percorrem a superfície do Fastback, acompanham suas formas e conduzem o olhar para diferentes detalhes.

É uma solução simples de entender: em vez de apontar para o atributo, a narrativa faz o espectador olhar para ele.

A central multimídia de 10,1 polegadas e o painel digital de 7 polegadas entram nesse universo sem interromper completamente a atmosfera criada pelo filme. Grade, rodas escurecidas, texturas e acabamentos também ganham protagonismo.

O produto, portanto, não precisa dizer "olhe para mim". A linguagem do filme faz isso por ele.

Quando o design vira argumento de venda

A estratégia também revela uma mudança importante na comunicação de categorias nas quais a diferenciação racional está cada vez mais disputada.

Se uma marca apresenta dez recursos e a concorrente apresenta outros dez, a propaganda corre o risco de virar uma comparação de especificações.

O noir oferece outra possibilidade: transformar característica em sensação.

O preto e branco sugere sofisticação. A iluminação dramática cria tensão. As gotas pretas dão movimento. A trilha original, inspirada no rock alternativo dos anos 1990, ajuda a construir personalidade.

Nada disso explica tecnicamente o carro. Mas ajuda a construir uma percepção sobre ele. E percepção também participa da decisão de compra.

Criatividade ainda serve ao produto

Existe uma diferença importante entre fazer uma campanha bonita e fazer uma campanha em que a estética tem função.

"Chuva" tenta operar no segundo campo.

Segundo Marco Mattos, diretor de Criação da Leo, a ideia nasceu de uma necessidade concreta do produto: encontrar uma maneira de amplificar seus diferenciais sem simplesmente apresentá-los.

É uma distinção relevante. A estética noir não parece existir apenas para deixar o filme mais sofisticado. Ela foi usada como ferramenta para revelar o próprio carro.

Esse é um ponto que interessa ao m ercado publicitário: a criatividade mais eficiente nem sempre é a que chama mais atenção para a campanha. Às vezes, é a que encontra uma maneira inesperada de fazer o público prestar atenção no produto.

Mídia precisa acompanhar a ideia

A campanha será veiculada em plataformas digitais. A escolha amplia a conversa para ambientes nos quais entretenimento, cultura e publicidade convivem de maneira cada vez menos separada.

Isso coloca outro desafio para a Fiat e para a Leo: uma boa linguagem precisa sobreviver ao filme original. Porque, nas plataformas digitais, o consumidor pode simplesmente passar para o próximo conteúdo. A estética pode fazer alguém parar. Mas é a força da ideia que precisa fazer a pessoa continuar.

No caso do Fastback Impetus, a aposta foi clara: em vez de transformar o carro numa coleção de especificações, transformá-lo numa experiência visual.





E talvez essa seja a provocação mais interessante da campanha.

Em uma categoria cheia de carros tentando provar o que têm, ainda existe espaço para uma marca simplesmente mostrar por que alguém deveria querer olhar para eles.