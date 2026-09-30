Reprodução Moradora de Piracicaba (SP) recebeu conta de água residencial no valor de R$ 470.762,59

Uma aposentada de Piracicaba , no interior de São Paulo, levou um susto ao abrir a conta de água deste mês e encontrar uma cobrança de R$ 470.762,59. O valor é muito acima do que ela costuma pagar: segundo Eliana Aparecida Lopes, as faturas normalmente ficam entre R$ 100 e R$ 150.

O caso aconteceu no bairro Jardim Abaeté. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) reconheceu que houve um erro na medição e informou que a cobrança já foi corrigida.

Valor ultrapassou R$ 470 mil

A conta, com vencimento previsto para 15 de outubro, registrava R$ 235.379,56 referentes ao consumo de água e outros R$ 235.379,56 pelo serviço de esgoto, totalizando R$ 470.762,59.

Eliana contou que ficou especialmente apreensiva porque o hidrômetro da residência havia sido trocado recentemente. Ela relatou que tentou acessar o aplicativo do Semae antes de receber a fatura, mas teve dificuldades.

Ao encontrar o documento na caixa de correio, a aposentada percebeu o valor e ficou assustada.

Quando eu olho na caixinha do correio e vejo essa conta, fiquei muito assustada.





Moradora cobra sistema de alerta

Além do susto com a cobrança, Eliana afirmou que a situação poderia ser ainda mais complicada para pessoas que não têm facilidade para se deslocar até o Semae ou buscar atendimento para contestar uma conta.

Para ela, o próprio sistema deveria identificar valores fora do padrão antes que a fatura chegasse ao consumidor.

O próprio sistema tinha que ter um alerta. Isso não pode acontecer. É um absurdo.





Semae reconhece falha no hidrômetro

O Semae informou que o problema começou após a substituição do hidrômetro da residência, realizada em agosto.

Reprodução Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba reconheceu que falha em hidrômetro motivou conta de quase meio milhão de reais

Segundo a autarquia, o novo equipamento apresentou uma falha que provocou uma inversão na medição e, consequentemente, gerou a cobrança incorreta.

O órgão informou que o hidrômetro foi regularizado na manhã de segunda-feira (28) e que os ajustes necessários na conta foram concluídos.

Nova conta será de R$ 70,51

Após a correção, a cobrança foi reduzida para o valor mínimo de R$ 70,51, com vencimento em 15 de outubro.

O Semae também informou que Eliana receberá uma nova fatura em casa, já com os valores corrigidos.

A autarquia afirmou ainda que trabalha para aprimorar os processos e corrigir eventuais inconsistências nas cobranças.