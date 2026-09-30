Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Cidades goianas podem receber tempestades, granizo e ventania no início do mês

Goiás entra em outubro com risco de tempestade, rajadas de vento e queda de granizo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades atingem o sul goiano nesta quarta-feira (30) e avançam sobre o centro do estado já na quinta-feira (1º). Há ainda a previsão de temporais isolados com raios, ventos acima de 60 km/h e possibilidade de granizo em algumas regiões.

A mudança no tempo ocorre com o avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical, próximo à região Sul. Para quinta-feira, o Inmet aponta aviso laranja, de perigo, para tempestades no sudoeste de Goiás, e amarelo, de perigo potencial, em outras áreas do centro e sul goianos.

A possibilidade de chuva não elimina o calor. O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) prevê máxima de 37°C em Goiânia na quinta, com pancadas isoladas e umidade entre 20% e 80%. Nas regiões norte e oeste, as temperaturas podem chegar a 40°C.

Para o restante da semana, incluindo o fim de semana, a previsão do Inmet indica chuvas isoladas em grande parte do Centro-Oeste. No leste de Goiás, os volumes devem ser menores, com acumulados de até 10 milímetros no período de 28 de setembro a 5 de outubro.

Antes do avanço das instabilidades, o tempo seco ainda exige atenção. Nesta quarta-feira, o centro, leste e norte de Goiás têm aviso laranja para baixa umidade, com predomínio de sol e calor intenso. Em Goiânia, a máxima prevista pelo Inmet é de 37°C.



