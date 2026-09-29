Foto: Reprodução/Redes Sociais Granizo foi principal causa dos danos no Rio Grande do Sul

Após um fim de semana de muito calor em parte do país, com áreas que ainda estão em alerta vermelho de extremo perigo para onda de calor, um ciclone põe ao menos nove estados em risco de chuvas com granizo entre esta terça-feira (29) e quarta-feira (30).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a previsão, a formação de uma área de baixa pressão entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico, associada a uma frente fria, traz um novo ciclone extratropical.

Sendo assim, a previsão indica uma nova rodada de tempestades para o centro-sul do país, com risco de granizo em áreas de pelo menos nove estados:

Santa Catarina;

Paraná;

Rio Grande do Sul;

Mato Grosso do Sul;

São Paulo;

Mato Grosso;

Goiás;

Minas Gerais;

Rio de Janeiro.

Grande parte desses estados, inclusive, está sob alerta amarelo ou laranja do Inmet para tempestade. O aviso indica perigo ou perigo potencial.

No caso do alerta amarelo, o Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Já no aviso laranja, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e também com queda de granizo.

Por outro lado, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para os moradores destas áreas, o Inmet orienta a população para:

não se abrigar debaixo de árvores;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

se possível, desligar parelhos elétricos e quadro geral de energia.

Além disso, em caso de emergências, é importante acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, conforme informou o Inmet.

Granizo

O granizo é um fenômeno meteorológico associado a tempestades intensas e ocorre de forma repentina, com grande potencial destrutivo.

Em certas ocasiões, bastam alguns minutos para que a queda das pedras de gelo provoque danos significativos tanto em áreas urbanas quanto rurais, além de representar riscos para a segurança da população.

Ele se origina de nuvens de grande extensão vertical, chamadas de Cumulonimbus, típicas de tempestades intensas. Essas nuvens possuem temperaturas abaixo de zero em sua parte superior, o que proporciona a formação de bolas ou pedras de gelo.

Ciclone extratropical

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica responsáveis pela formação de nuvens e chuvas. Esse tipo de fenômeno é comum nas áreas que abrangem o Sul do Paraguai, Norte da Argentina, Uruguai e a região Sul do Brasil.

Eles se formam quando massas de ar frio vindas da Antártida encontram massas de ar quente que estão no centro do Brasil. Esse contraste gera instabilidade na atmosfera, faz o ar subir e leva à condensação do vapor d’água, produzindo nuvens e precipitações.

Esse fenômeno climático ocorre durante todo o ano, mas a frequência maior acontece no inverno.



