Montagem/iG 5 destaques desta terça-feira

Brasil x Austrália, reunião com os clubes do Brasileirão sobre a Medida Provisória (MP) das bets, Mega-Sena acumula e sorteia R$ 52 milhões, Tribunal Superior do Trabalho (TST) julga dissídio coletivo da Caixa Econômica Federal e ciclone extratropical no Sul estão entre os destaques desta terça-feira (29).

Brasil encara a Austrália no segundo amistoso da data Fifa

Brasil e Austrália se enfrentam em amistoso internacional nesta terça-feira, às 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1. O atacante da seleção australiana, Nestory Irankunda, abriu o placar com um gol de falta. Rayan empatou para a Canarinha, de cabeça, no último lance da partida.

Clubes se reúnem para discutir MP das bets

O Governo Federal irá se reunir, nesta terça-feira, com os dirigentes dos clubes de futebol das Séries A e B do Brasileirão para discutir a Medida Provisória (MP) que estabeleceu a proibição das bets no Brasil.

Inicialmente, o objetivo é ouvir os representantes e avaliar os impactos financeiros causados pela decisão.

Algumas casas de apostas como a Superbet e a Esportes da Sorte já notificaram os times patrocinados sobre a possibilidade do rompimento de contrato.

Mega-Sena acumula e sorteia R$ 52 milhões nesta terça

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 3063 da Mega-Sena, realizado no último domingo (27), e prêmio acumulou em cerca de R$ 52 milhões.

O próximo sorteio está marcado para acontecer nesta terça-feira (29), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial.

A aposta mínima custa R$ 6.

TST julga dissídio coletivo dos bancários da Caixa nesta terça

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) julga, nesta terça-feira, às 14h30, o díssidio coletivo dos bancários da Caixa Econômica Federal.

A sessão pode encerrar a greve caso a instituição e os trabalhadores cheguem a um acordo.

Ciclone extratropical deve se formar entre o RS e o Uruguai

Um novo ciclone extratropical deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai nesta terça-feira, após chuvas atingirem a região no fim de semana.

Entre os locais do estado que devem ser mais afetados estão Campanha, Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Vales, Serra, Nordeste e Norte.

Segundo o Climatempo, a combinação do ciclone com uma frente fria vinda do sul continental deve trazer mais tempestades para o Sul.



