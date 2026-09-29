Reprodução/INMET Alerta Vermelho Inmet

Ao menos quatro estados seguem em alerta vermelho de perigo extremo para onda de calor. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido para toda esta terça-feira (29).

De acordo com o Inmet, o alerta indica que a temperatura vai estar 5 ºC acima da média por um período maior do que 5 dias.

Além disso, há risco à saúde. O alerta abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Veja as regiões afetadas:

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Central Mineira;

Zona da Mata;

Vale do Rio Doce;

Presidente Prudente;

São José do Rio Preto, Campinas;

Sul Goiano;

Oeste de Minas;

Sul/Sudoeste de Minas;

Campo das Vertentes;

Ribeirão Preto;

Araçatuba;

Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Araraquara;

Jequitinhonha;

Leste de Mato Grosso do Sul; Piracicaba;

Bauru;

Norte de Minas;

Noroeste de Minas;

Leste Goiano;

Vale do Mucuri.

O Inmet também orienta que, em caso de emergência, é importante acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.

O aviso segue até o final desta quarta-feira (30).

Onda de Calor

A Organização Mundial Meteorológica (OMM) define as ondas de calor como períodos em que as temperaturas máximas ficam, no mínimo, 5°C a 7°C acima da média por, pelo menos, cinco dias consecutivos.

O órgão também afirma que a intensidade das ondas de calor varia. Em níveis mais baixos, grande parte da população consegue suportar os efeitos do calor, mas, conforme ele se torna mais intenso, grupos vulneráveis e pessoas com doenças pré-existentes precisam ser alertados para adotar medidas de proteção.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), um estudo sobre as mudanças climáticas no Brasil revelou que o número de dias com ondas de calor aumentou oito vezes nos últimos 60 anos.

Entre 1961 e 1990, registravam-se em média 7 dias de ondas de calor, enquanto, no período de 2011 a 2020, esse número subiu para 52 dias.

Dados inéditos apresentados no estudo da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), encontraram relação entre mortes e ondas de calor no Brasil nos últimos 20 anos.

A pesquisa contou com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O estudo descreve um padrão entre a exposição às ondas de calor e os efeitos que isso causa na saúde dos brasileiros.

Os cientistas explicam que o estresse térmico causado pelas ondas de calor sobrecarrega funções cardiorrespiratórias, o que agrava uma série de quadros clínicos, como:

doenças respiratórias pré-existentes;

desidratação e trato urinário;

disfunção renal;

hipovolemia (redução do volume total de sangue e líquidos no corpo);

Com isso, foi identificado um aumento no risco de internação por doenças respiratórias (como pneumonia) e geniturinárias (como insuficiência renal) em quase todas as regiões do Brasil.

James Day/Unsplash Perigo extremo para onda de calor segue em quatro estados







