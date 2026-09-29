Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Parque do Ibirapuera e prédios ao redor, em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu, nesta terça-feira (29), com uma leve nebulosidade e termômetros marcando, em média, 18°C, de acordo com as estações meteorológicas Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Com o passar das horas, o sol aparece e predomina no dia, favorecendo a elevação acelerada das temperaturas; a máxima prevista é de 33°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 30%, o que qualifica o tempo como seco. A partir do fim da tarde, a aproximação de uma frente fria aumenta a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, que devem se manter também durante a noite; por mais que as chuvas tenham forte intensidade, elas devem ser de curta duração.

De acordo com a Defesa Civil, as precipitações estão previstas para a maior parte do estado, através de temporais localizados, com raios, rajadas ocasionais de vento e eventual queda isolada de granizo .





Dados do CGE colocam este setembro como o mais chuvoso já registrado na história de São Paulo, com um valor acumulado de 294,9 mm de chuva até o momento, o que corresponde a mais de quatro vezes, ou 346,9% acima, dos 66mm esperados pra o mês todo.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Próximos dias

Na quarta-feira (30), o dia deve contar com sol e calor entre a manhã e o início da tarde. A partir do meio da tarde, a aproximação de uma frente fria traz áreas de instabilidades, podendo gerar rajadas de vento acima dos 50 Km/h, e pancadas de chuva generalizadas; as precipitações podem se estender para a noite. A mínima prevista é de 20°C e a máxima de 30°C.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (29): Mínima de 18°C, máxima de 33°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quarta-feira (30): Mínima de 20°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (01): Mínima de 18°C, máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (02): Mínima de 14°C, máxima de 17°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar

- Sábado (03): Mínima de 14°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo(04): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

