Raphael Bezerra Semana começa com alerta para enchentes e calor acima de 40°C

Extremos de chuva e calor devem marcar a semana no país. Uma onda de calor pode deixar as temperaturas acima dos 40°C, enquanto a chuva excessiva pode causar estragos no Sul.

A previsão indica possibilidade de novas enchentes, vendavais e granizo. As informações são dos meteorologistas da Metsul.

De acordo com os especialistas, essa condição acontece por conta de uma enorme massa de ar excepcionalmente quente, que atua sobre o Nordeste da Argentina, o Paraguai e estados da região central do Brasil.

Essa massa de ar, segundo o Metsul, traz a onda de calor em vários estados e ainda garante energia para a ocorrência de chuva excessiva e tempestades na Região Sul do Brasil.

Inclusive, há um alerta vermelho de grande perigo para a onda de calor. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até a quarta-feira (30). Ao menos oito estados estão sob este aviso.

Também há um alerta laranja de perigo para tempestades, válido para todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, conforme informou o Inmet. O aviso é válido para toda esta segunda-feira (28).

Previsão

Os meteorologistas informaram que, neste começo da semana, o calor extremo deve atingir com maior força o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil, além do Nordeste.

A previsão indica temperaturas máximas superiores a 40ºC em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Piauí, além da possibilidade de marcas próximas ou acima de 40ºC no Sul do Maranhão e no Sul do Pará.

Em alguns pontos, como no interior paulista, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, o calor deve ser especialmente intenso. As máximas podem atingir até 43ºC em algumas áreas do estado de São Paulo até esta terça-feira (29).

Além disso, em alguns pontos do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, são possíveis marcas entre 41ºC e 44ºC, podendo chegar ainda a 45ºC ou mais em alguns pontos isolados no interior destes estados e em Cuiabá.

O estado do Rio de Janeiro também deve registrar temperaturas altas, com o pico do calor devendo ocorrer entre esta terça-feira (29) e quarta-feira (30). A previsão indica temperaturas acima de 35 ºC.

Já em Belo Horizonte, na capital mineira, a semana também será de muito calor, com temperaturas excessivamente altas, de 37ºC a 38ºC, perto de valores recordes para o mês de setembro.

Enchentes no Sul

Ainda segundo a Metsul, um novo episódio de chuva volumosa e excessiva no Rio Grande do Sul deve ser registrado. A previsão indica acumulados até 200 mm ou mais em algumas partes do estado.

Os pontos com mais riscos, em que há uma maior preocupação, estendem-se do Oeste e Campanha, pelo centro gaúcho, até os vales e a Serra, podendo alcançar também a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Muitos municípios do estado gaúcho podem registrar entre 100 mm e 200 mm de chuva até esta quarta-feira (30). Há também algumas projeções que apontam volumes até 300 mm em pontos isolados.

A previsão ainda indica que períodos de chuva torrencial podem trazer entre 50 mm e 100 mm de acumulados em poucas horas. Essa condição eleva o risco de alagamentos e inundações repentinas.

Sendo assim, o principal risco é de novas enchentes de rios, inclusive em áreas que já registraram chuva excessiva recentemente. Além das cheias, o cenário favorece também inundações, alagamentos urbanos, deslizamentos e quedas de barreiras, com o risco de bloqueios em rodovias e estradas rurais.

Ainda de acordo com os meteorologistas, nesta quarta-feira (30), a instabilidade tende a diminuir com o avanço de um ar mais seco e frio.





