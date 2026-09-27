LoggaWiggler/Pixabay Onda de calor coloca regiões do país em alerta

Uma onda de calor deve elevar as temperaturas em partes do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), oito estados podem registrar temperaturas acima dos 40°C até quarta-feira (30).

O calor começou a ganhar força neste sábado (26) e deve aumentar entre domingo (27) e terça-feira (29). As maiores temperaturas são esperadas em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

Onde o calor será mais intenso

A previsão indica temperaturas de 40°C ou mais principalmente no leste de Mato Grosso, sul do Pará, norte e noroeste de Goiás, centro e sul do Tocantins, noroeste de São Paulo, Piauí e em áreas do Vale do São Francisco entre Minas Gerais e Bahia.

Em algumas localidades, as máximas podem chegar a 41°C. A previsão divulgada pelo instituto também aponta temperaturas extremas em diferentes pontos do interior do país ao longo do período.

Quando o calor começa a diminuir

A mudança no tempo deve ocorrer a partir de quarta-feira (30), com o avanço de uma frente fria pelo Sul do país.

A passagem do sistema deve provocar queda nas temperaturas em parte das áreas que estão sob influência da onda de calor. Mesmo assim, o Inmet prevê que alguns pontos ainda poderão registrar marcas de 40°C ou mais, principalmente em áreas de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí.

O que caracteriza uma onda de calor?

O fato de os termômetros ultrapassarem os 40°C não é suficiente, sozinho, para caracterizar uma onda de calor.

Reprodução/INMET Alerta vermelho emitido pelo Inmet vale a partir de sábado

Segundo o Inmet, o fenômeno é definido pela persistência de temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da média histórica durante cinco dias consecutivos em determinada localidade. Por isso, uma cidade pode superar os 40°C sem necessariamente estar dentro de uma área classificada oficialmente como onda de calor.

O instituto emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para o fenômeno que começou a se estabelecer no sábado (26). A previsão é de temperaturas elevadas até quarta-feira (30).