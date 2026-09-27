MetSul Furacão Polo

O furacão Polo atingiu a categoria 5 três vezes durante seu ciclo de vida, um comportamento considerado extremamente raro pelos meteorologistas. O sistema atua no Pacífico Leste, próximo à costa do México, e chegou a registrar ventos sustentados de 290 km/h.

Segundo o meteorologista Colin McCarthy, citado pela MetSul, Polo é o primeiro furacão registrado no Pacífico Leste a alcançar a categoria 5 em três momentos distintos. O sistema voltou à intensidade máxima depois de passar por períodos de enfraquecimento e reorganização.

Furacão chegou a 290 km/h

A terceira intensificação levou novamente os ventos máximos sustentados do Polo a aproximadamente 290 km/h. O fenômeno já havia alcançado essa mesma velocidade em uma fase anterior de seu ciclo.

A estrutura do furacão também chamou atenção. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) identificou um olho bem definido cercado por um anel de convecção profunda. Imagens de satélite mostraram um sistema organizado e simétrico, com temperaturas no topo das nuvens entre -80°C e -85°C.

Recorde é inédito no Pacífico Leste

Embora a repetição de episódios de categoria 5 seja rara, existem registros de furacões que atingiram essa intensidade três vezes no Atlântico.

A lista inclui Allen (1980), Isabel (2003), Ivan (2004) e Milton (2024). No Pacífico Leste, porém, o Polo é apontado como o primeiro caso com três períodos separados na categoria máxima.

O sistema também apresentou uma intensificação excepcionalmente rápida. Polo passou de depressão tropical para categoria 5 em aproximadamente 42 horas, em um ambiente considerado muito favorável ao fortalecimento.

Água quente ajudou a intensificar o sistema

Entre os fatores que contribuíram para a força do furacão estão as águas muito quentes do oceano, a grande quantidade de umidade na atmosfera e condições favoráveis de cisalhamento do vento.

A presença do El Niño também aparece entre os fatores que contribuíram para as condições favoráveis à intensificação do Polo. O furacão havia alcançado a categoria 5 anteriormente, com ventos próximos de 290 km/h, antes de perder força e voltar a se organizar.

Polo segue próximo ao México

O furacão continua sendo monitorado enquanto se desloca em direção à região da Baja California Sur, no México.

A previsão indica possibilidade de chuva intensa, inundações e deslizamentos. Os acumulados podem variar de 10 mm a 200 mm, com volumes superiores em pontos isolados, segundo as previsões citadas pela MetSul.