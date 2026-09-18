Tempestades colocam 8 estados em alerta

Ao menos oito estados brasileiros estão em alerta de perigo e perigo potencial para tempestades durante este final de semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com os especialistas, dois avisos estão em vigência. O primeiro é de alerta laranja de perigo e é válido até o final deste sábado (19).
A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.
Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Este alerta é válido para todo o Sul, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Veja as regiões afetadas:
- Norte Pioneiro Paranaense;
- Região Serrana;
- Oeste Catarinense;
- Região Metropolitana de Curitiba;
- Vale do Itajaí;
- Noroeste Rio-grandense;
- Bauru;
- Presidente Prudente;
- Grande Florianópolis;
- Centro Ocidental Paranaense;
- Noroeste Paranaense;
- Marília;
- Norte Central Paranaense;
- Sudoeste de Mato Grosso do Sul;
- Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense;
- Leste de Mato Grosso do Sul;
- Nordeste Rio-grandense;
- Itapetininga;
- Sudeste Paranaense;
- Centro Oriental Paranaense;
- Norte Catarinense;
- Assis;
- Litoral Sul Paulista;
- Centro-Sul Paranaense;
- Centro Ocidental Rio-grandense;
- Sudoeste Rio-grandense;
- Macro Metropolitana Paulista.
Em caso de emergências, o Inmet ainda orienta a população a acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.
Alerta Amarelo
Já no domingo (20), o alerta é amarelo, de perigo potencial para tempestades. Este aviso é válido para toda a Região Sul, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.
Porém, neste caso, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Veja todas as cidades afetadas aqui.
Previsão
O fim de semana, segundo os meteorologistas do Inmet, começa com muitas nuvens na maior parte do país. Nesta sexta-feira (18), as chuvas se concentram apenas na Região Sul, no litoral leste do Nordeste, no oeste da região Norte e no oeste e sul do Centro-Oeste.
Mas, a partir deste sábado (19), uma nova rodada de tempestades é esperada para o Sul, para partes do Centro-Oeste e para São Paulo.
As tempestades acontecem por conta de uma mudança no padrão atmosférico observado ao longo da semana, em que ventos que sopram da região Norte, passam pelo Centro-Oeste e chegam ao Sul, transportam calor e umidade, reduzindo a pressão atmosférica e aumentando a instabilidade sobre essas áreas.
Por outro lado, o tempo segue seco e quente, com temperaturas que podem superar 40°C no Pará e na região agrícola do Matopiba, que abrange o Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins.
As temperaturas entram em elevação no centro e no norte de Goiás e no Distrito Federal, onde as chances de chuva vão diminuir.