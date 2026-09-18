Tempestades colocam 8 estados em alerta
Marcela Gonzaga/iG
Tempestades colocam 8 estados em alerta

Ao menos oito estados brasileiros estão em alerta de perigo e perigo potencial para tempestades durante este final de semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os especialistas, dois avisos estão em vigência. O primeiro é de alerta laranja de perigo e é válido até o final deste sábado (19).

A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Este alerta é válido para todo o Sul, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Veja as regiões afetadas:

  • Norte Pioneiro Paranaense;
  • Região Serrana;
  • Oeste Catarinense;
  • Região Metropolitana de Curitiba;
  • Vale do Itajaí;
  • Noroeste Rio-grandense;
  • Bauru;
  • Presidente Prudente;
  • Grande Florianópolis;
  • Centro Ocidental Paranaense;
  • Noroeste Paranaense;
  • Marília;
  • Norte Central Paranaense;
  • Sudoeste de Mato Grosso do Sul;
  • Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense;
  • Leste de Mato Grosso do Sul;
  • Nordeste Rio-grandense;
  • Itapetininga;
  • Sudeste Paranaense;
  • Centro Oriental Paranaense;
  • Norte Catarinense;
  • Assis;
  • Litoral Sul Paulista;
  • Centro-Sul Paranaense;
  • Centro Ocidental Rio-grandense;
  • Sudoeste Rio-grandense;
  • Macro Metropolitana Paulista.

Em caso de emergências, o Inmet ainda orienta a população a acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.

Alerta Amarelo

Já no domingo (20), o  alerta é amarelo, de perigo potencial para tempestades. Este aviso é válido para toda a Região Sul, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e  queda de granizo.

Porém, neste caso, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Veja todas as cidades afetadas aqui.

Previsão

O fim de semana, segundo os meteorologistas do Inmet, começa com muitas nuvens na maior parte do país. Nesta sexta-feira (18), as chuvas se concentram apenas na Região Sul, no litoral leste do Nordeste, no oeste da região Norte e no oeste e sul do Centro-Oeste.

Mas, a partir deste sábado (19), uma nova rodada de tempestades é esperada para o Sul, para partes do Centro-Oeste e para São Paulo.

As tempestades acontecem por conta de uma mudança no padrão atmosférico observado ao longo da semana, em que ventos que sopram da região Norte, passam pelo Centro-Oeste e chegam ao Sul, transportam calor e umidade, reduzindo a pressão atmosférica e aumentando a instabilidade sobre essas áreas.

Por outro lado, o tempo segue seco e quente, com temperaturas que podem superar 40°C no Pará e na região agrícola do Matopiba, que abrange o Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins.

As temperaturas entram em elevação no centro e no norte de Goiás e no Distrito Federal, onde as chances de chuva vão diminuir.


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