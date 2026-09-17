Alejandro Zambrana/STF Ministro Edson Fachin

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, retirou de pauta nesta quinta-feira (17) o julgamento do processo que investiga a atuação do ministro André Mendonça em apurações relacionadas ao Banco Master. A análise estava prevista para 23 de setembro.

A decisão aconteceu porque a Corte ainda precisa resolver questões sobre como os processos relacionados ao caso devem tramitar e quais ministros devem ficar responsáveis por analisá-los.

A Presidência do STF ainda informou que a sessão extraordinária que estava prevista para esta quinta-feira (17) foi cancelada.

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O que precisa ser decidido

A questão de ordem surgiu durante a sessão extraordinária de terça-feira (15), quando eram analisados os pedidos de investigação de Alexandre de Moraes pelas supostas mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, e sobre a condução de André Mendonça sobre o julgamento do caso.

A reunião foi interrompida depois que o ministro Flávio Dino pediu vista, para estudar o caso antes de apresentar seu voto.

Entre os pontos que o STF deverá analisar está a possibilidade de juntar os julgamentos de Moraes e Mendonça, fazendo com que os dois processos sejam analisados em conjunto.

Os ministros também deverão discutir uma possível mudança na relatoria dos processos.

Outra proposta prevê identificar, nos processos relacionados ao Banco Master, quais ministros citados nos documentos têm indícios de terem recebido valores indevidos. Depois dessa identificação, a proposta é permitir que o procurador-geral da República e os magistrados mencionados apresentem suas manifestações.

Ainda não há uma nova data para a análise. Primeiro, o Plenário do STF, formado pelos 11 ministros da Corte, deverá decidir como os processos devem tramitar. Depois dessa definição, a PET 16.704 deverá ser incluída novamente na pauta.





*Reportagem em atualização.