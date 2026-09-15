TV Ministro Flávio Dino

A questão de ordem levantada pelo ministro Flávio Dino poderá alterar o rumo do julgamento sobre o caso do ministro Alexandre Moraes, iniciado na manhã desta terça-feira (15).

Ela será analisada tão logo os ministros retornem do intervalo de almoço, antes deles entrarem na análise do mérito da sessão, se Moraes poderá ou não ser invetigado criminalmente pelo STF.

Questão de ordem

Além da suspensão do julgamento, Dino propôs que as duas petições (Pets 16.662 e 16.704), que envolvem respectivamente os ministros Moraes André Mendonça, seja reunidas e julgadas juntas; a identificação de todos os magistrados e integrantes de Tribunais Superiores mencionados em documentos relacionados ao banco Master e o sorteio de nova relatoria.