Imagem gerada por IA Golpe cibernético

Um adolescente autista de 16 anos, morador de Goiás, transferiu R$ 1.900 da própria poupança depois de ser ameaçado por golpistas no Discord. Segundo o pai, os criminosos disseram ter colocado arquivos de pornografia infantil no computador do jovem e exigiram R$ 6 mil para não denunciá-lo.

O caso ocorreu no sábado (05). A família afirma que o contato começou quando uma pessoa se passou por uma menina e ganhou a confiança do adolescente durante conversas relacionadas a jogos. Depois, enviou um link e pediu que ele instalasse um programa.

“Vou te mandar um link, instala isso aí para a gente poder jogar que é muito bom”, relatou o pai à TV Anhanguera ao reproduzir a mensagem recebida pelo filho.

Após a instalação, os criminosos teriam conseguido acesso ao computador em poucos segundos. Senhas do Discord, do e-mail e de uma loja de jogos usada pelo adolescente foram alteradas.

A ameaça veio em seguida.

De acordo com o relato do pai, os golpistas afirmaram que haviam colocado pornografia infantil no aparelho e que enviariam o endereço de IP e imagens do jovem caso ele não pagasse R$ 6 mil. Também mencionaram registros obtidos durante uma chamada de vídeo.

Com medo, o adolescente fez duas transferências: uma de R$ 1,4 mil e outra de R$ 500.

Não há, até o momento, confirmação de que o conteúdo citado pelos criminosos tenha realmente sido colocado no computador. A informação faz parte da ameaça relatada pela família.

Família vai procurar Ministério Público

Depois do episódio, os responsáveis pelo adolescente contrataram o advogado Sérgio Rosa. Ele afirmou que pretende levar o caso ao Ministério Público.

A identidade dos responsáveis pelas ameaças não foi divulgada. Também não há confirmação pública, até agora, de prisões relacionadas ao caso.

O episódio ocorre em meio à pressão sobre o Discord para ampliar mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no Brasil. Em agosto, a plataforma suspendeu transmissões ao vivo e chamadas de vídeo após determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados.

Também nesta quarta-feira (09), uma adolescente de 13 anos que havia desaparecido após conhecer um homem pelo Discord foi encontrada em Anápolis. Um homem de 19 anos foi preso no caso.

O Discord não havia respondido ao pedido de posicionamento feito pelo iG até a última atualização da reportagem.