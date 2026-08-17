Foto: ANPD/Divulgação Empresa diz que segue colaborando com autoridades policiais e que é uma corporação pequena

A plataforma Discord confirmou às 15h desta segunda-feira (17) que suspendeu as funções de “Go Live” e de chat de vídeo para todos os usuários no Brasil após ordem da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

A determinação da entidade atende ao Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (), que havia dado três dias úteis para a empresa apresentar melhorias de segurança contundentes para proteção deste público na última quarta (12). A empresa notificou todos usuários por meio de mensagem privada e publicou uma nota, em que afirma que as transmissões são parte importante da experiência da comunidade.

Entenda o que segue funcionando:

Foto: Thiago Sória/iG Ao tentar compartilhar a tela, usuários recebem "compartilhamento de tela não está disponível em sua região"





Conforme a nota do Discord, as seguintes funções seguem com funcionamento normal:

Mensagens diretas (DMs) e mensagens diretas em grupos

Servidores de qualquer tamanho

Canais de voz e chamadas de áudio, usadas por boa parte da comunidade gamer para partidas

Todos os demais recursos do Discord que não dependam de vídeo nem compartilhamento de tela

Portanto, a plataforma, em geral, mantém funcionamento normal. A empresa diz que está trabalhando ao máximo para restabelecer as funcionalidades completas conforme as leis brasileiras precisam.





O que aconteceu para a investigação começar?

A medida surgiu após uma adolescente de 13 anos transmitir ao vivo um suicídio que teria sido induzido dentro de um servidor da plataforma. Após a repercussão do caso, a ANPD instaurou uma investigação no dia 07 de agosto e concluiu, no dia 12, que há falhas de segurança dentro da plataforma.

(...) Evidências robustas de que a empresa não adotou medidas razoáveis para prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato com conteúdos ou práticas que representem graves violações de direitos de crianças e adolescentes no âmbito do seu serviço, sobretudo indução, incitação, instigação ou auxílio à violência, à automutilação e ao suicídio ANPD, em nota





De acordo com a nota técnica da ANPD, a arquitetura do Discord não permita que sejam rastreados nem conferidos os conteúdos compartilhados em transmissões e compartilhamento de telas em tempo real, o que depende de sistemas automatizados que seriam falhos.

Ainda segundo a entidade, após o ECA Digital, mudanças técnicas piroaram ainda mais a proteção para crianças e adolescentes no âmbito da plataforma.

De acordo com dados da ONG SaferNet Brasil divulgados pela ANPD, o número de denúncias envolvendo o Discord aumentou 54% na comparação dos sete primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2025 (406 x 264 notificações).

Mesmo com a suspensão das funcionalidades, o processo segue aberto e novas sanções e medidas corretivas podem ser aplicadas, como multa de até R$ 50 milhões por infração.

O que disse o Discord?

Ao iG, o Discord afirmou que investigou um servidor privado no qual acredita-se que indivíduos envolvidos em atividades criminosas tenham incentivado a automutilação e, de acordo com a empresa, o removeu antes da morte da adolescente.

Ainda de acordo com o Discord, o servidor privado exigia um convite para entrar e não podia ser encontrado por outros usuários. A empresa também afirma que trabalha incansavelmente para detectar e identificar esse tipo de comportamento e que auxilia para responsabilização criminal de pessoas violentas.

Leia a nota enviada ao iG abaixo:

"Em cumprimento à determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), suspendemos os recursos de vídeo do Discord no Brasil. O vídeo é uma parte importante e muito valorizada da experiência no Discord, permitindo que nossos usuários se comuniquem e criem conexões significativas ao compartilhar experiências, jogar juntos e manter contato com amigos e familiares. Estamos dialogando ativamente com a ANPD em busca de uma solução que permita restabelecer esses recursos para nossos usuários no Brasil. Seguimos comprometidos em trabalhar com formuladores de políticas públicas no Brasil para ajudar a criar uma experiência online mais segura para todos, tanto no Discord quanto em toda a internet”.

O que diz a carta do Discord à comunidade brasileira?

Leia na íntegra abaixo a nota da plataforma:

“Uma carta à comunidade do Discord no Brasil

Você provavelmente já ouviu falar sobre uma ordem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) do Brasil determinando a suspensão, no país, dos recursos de compartilhamento de tela e de vídeo.

Estamos cumprindo a ordem e trabalhando de boa-fé com a ANPD. Como resultado, os recursos de compartilhamento de tela e chamadas de vídeo ficarão indisponíveis para usuários no Brasil a partir de agora. Estamos trabalhando para restabelecer o acesso a esses recursos importantes o mais rápido possível.

Esta é uma situação séria. A ordem ocorre após um caso devastador envolvendo a morte de uma adolescente, na sequência de uma campanha coordenada de violência extrema conduzida em múltiplas plataformas. Trabalhamos todos os dias para manter esses indivíduos fora da nossa plataforma e para tornar o Discord mais seguro para os adolescentes. Temos colaborado e continuamos colaborando com as autoridades policiais neste caso.

Sabemos o quanto esses recursos afetados são importantes para a nossa comunidade no Brasil. Gamers, desenvolvedores, pequenas empresas e comunidades de todos os tipos em todo o país usam o Discord para se conectar e colaborar. Amigos usam as chamadas de vídeo para passar tempo juntos e compartilham suas telas por diversos motivos, inclusive simplesmente para curtirem momentos juntos e mostrarem uns aos outros o que estão jogando.

O que continua funcionando

O Discord continua disponível no Brasil. A ordem se concentra nas funcionalidades de vídeo, mas você ainda terá acesso aos seguintes recursos:

Mensagens diretas (DMs) e mensagens diretas em grupo

Servidores de todos os tamanhos

Canais de voz e chamadas exclusivamente de áudio

Todos os demais recursos do Discord que não dependem de vídeo ou compartilhamento de tela

Em resumo: o Discord continua aqui para você, e estamos trabalhando para restabelecer esses recursos o mais rápido possível. Seguimos comprometidos com a nossa comunidade no Brasil, assim como sabemos que ela está comprometida com o Discord.

Obrigado pelo seu apoio

Somos uma empresa pequena em comparação com muitas das grandes plataformas globais de comunicação, e o Discord ainda é menos conhecido por muitos legisladores e reguladores. Para quem nunca usou o Discord pessoalmente, pode ser difícil compreender a diversidade de formas pelas quais a plataforma faz parte do dia a dia da nossa comunidade.

Por isso, temos um pedido à nossa comunidade brasileira. Se o Discord ajudou você a manter contato com amigos, encontrar uma comunidade ou, ainda, se você administra uma empresa de qualquer porte e utiliza o Discord para gerenciar a sua própria comunidade, compartilhe a sua história nas plataformas que você usa e marque a gente para ficarmos sabendo. Precisamos da sua voz para mostrar o panorama completo de como o Discord é usado no Brasil.

Seu apoio contínuo significa tudo para nós. Seguimos comprometidos com a nossa comunidade no Brasil e com o trabalho construtivo junto às autoridades brasileiras.

Obrigado por continuar conosco. Manteremos você informado sobre os próximos passos”.