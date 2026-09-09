Reprodução Redes Sociais e Polícia Civil Ana Clara, 13 anos, deixou carta para família e desapareceu, em Anápolis

A adolescente de 13 anos Ana Clara Alves está desaparecida desde o último domingo (6) após sair de casa e deixar uma carta para a família, em Anápolis. Segundo a família, a menina teria saído de casa após manter contato com um suposto namorado com quem conversava pelo Discord. "Provavelmente estou muito longe agora", escreveu.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que segue em diligências para encontrar a adolescente e esclarecer o caso que segue com a de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

O pai de Ana Clara relatou à TV Anhanguera que notou o sumiço da filha na manhã de segunda-feira (07) quando que foi chamá-la para o café da manhã. Ao notar que Ana Clara não estava no quarto, perguntou à filha mais velha sobre o paradeiro da adolescente, masela também não sabia.

Depois de várias buscas pela casa, o pai acabou achando uma carta escondida embaixo da cama. No texto, a menina diz "estou indo para bem longe com uma pessoa que eu amo. Provavelmente estou muito longe agora", escreveu.

Reprodução Redes Sociais Ana Clara, de 13 anos, desapareceu após deixar carta para família, em Anápolis





O Portal 6 relatou que uma amiga da adolescente disse que Ana Clara conversava com um homem de 28 anos pelo Discord e que ela pretendia fugir de casa para morar com o homem no Canadá. Segundo o relato, a amiga tentou convencê-la a desistir, mas Ana Clara teria dito ao homem onde mora para que ele a buscasse durante a madrugada.

Familiares e amigos fazem apelos por informações que possam ajudar a localizar Ana Clara por meio da Polícia Civil (197) ou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), pelo telefone (62) 3328-2721.





Veja a carta deixada pela adolescente

Reprodução Redes Sociais Ana Clara, de 13 anos, desapareceu após deixar carta para família, em Anápolis





“Oi, mana, tudo bem? Espero que SIM! (sei que está chorando, eu também chorei)

Olha, por favor, não fique mal, seja feliz mesmo que seja difícil. Posso ter ido embora, mas as nossas memórias estão aqui ainda, tá?

Eu amo você, mas eu precisei fazer isso. Estou indo embora pra bem longe com uma pessoa que eu amo. Provavelmente eu estou muito longe agora.

Eu amo você e o pai. Amo muito. Essa decisão que eu tomei, foi difícil, muito. Escuta as músicas que eu escutava com você. Não sei se eu vou voltar. Talvez sim, talvez não…

Eu agradeço tudo que a gente passou juntas, eu amo você! Surpresa acontece o tempo todo. Por favor, só me deixe viver. E quero que você viva sua vida normalmente. Cresça e seja feliz. Case, tenha filhos e seja um orgulho pro pai e pra mãe, mesmo que sozinha. Eu sei que você consegue. Eu tô sempre ao seu lado. Siga seus sonhos e seja muito feliz. Por mim. E não pense de jeito nenhum em se matar. Eu amo você Gaby.

Com amor e cuidado: Ana, sua Maninha”







