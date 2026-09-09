Reprodução/redes sociais Menina some após conhecer homem no Discord e acaba em cativeiro

A adolescente de 13 anos que estava desaparecida após conhecer um homem pelo Discord foi encontrada nesta quarta-feira (09), trancada em um imóvel abandonado de Anápolis, em Goiás. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e cárcere privado.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o imóvel estava fechado pelo lado de fora com corrente e cadeado. O suspeito foi localizado primeiro, no local onde trabalhava, e indicou aos investigadores o endereço onde a menina estava.

A adolescente recebeu atendimento psicológico após o resgate e foi encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis. A investigação continua sob sigilo.

O homem teria conhecido a menina pelo Discord e, segundo a delegada Aline Lopes, passou a planejar com ela a saída da casa da família. A polícia afirma que ele orientou a adolescente a deixar a residência durante a madrugada e a quebrar o próprio celular para dificultar o rastreamento.

A investigação também apontou que os dois analisaram câmeras instaladas perto da casa da menina para tentar evitar que ela fosse filmada ao sair. O suspeito teria descrito o plano como “à prova de erros”, segundo relato da delegada.

Suspeito alugou casa para morar com adolescente

A Polícia Civil afirma que o homem já havia alugado outra residência e pretendia se mudar com a adolescente ainda nesta quarta. Enquanto trabalhava, ele teria deixado a menina no imóvel abandonado, trancado por fora.

A adolescente havia desaparecido após deixar uma carta para a família. No texto, dizia que estava indo para longe com uma pessoa que amava e que não sabia se voltaria.

Durante as buscas, familiares receberam informações de que ela poderia viajar para o Canadá com um homem mais velho. A delegada Aline Lopes afirmou nesta quarta que essa hipótese não se confirmou e que a referência ao país teria servido para despistar as buscas. A investigação não encontrou indícios de um plano para deixar o Brasil.

O jovem de 19 anos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e cárcere privado. A polícia apura se outros crimes foram cometidos.

Segundo a delegada, eventual consentimento da adolescente não afasta a investigação por estupro de vulnerável, já que ela tem menos de 14 anos.

Em nota divulgada durante as buscas, o Discord afirmou manter sistemas para combater exploração sexual e aliciamento na plataforma. A empresa disse ainda que exige idade mínima de 13 anos e oferece ferramentas de acompanhamento para pais e responsáveis.

O iG entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás para pedir informações atualizadas sobre a prisão e saber se o suspeito passou por audiência de custódia. A reportagem aguarda retorno. A identidade do homem não foi divulgada, e a reportagem não localizou a defesa dele.