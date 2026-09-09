Divulgação/Governo de São Paulo Viatura da Polícia Militar

Um homem foi preso nesta quarta-feira (09) sob suspeita de matar e esquartejar uma mulher de 34 anos com quem havia se relacionado na Zona Sul de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

*Atenção: esta reportagem contém informações sobre violência extrema.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher





Segundo informações divulgadas pelo g1, a vítima e o investigado eram ex-ficantes. A prisão ocorreu meses depois de o corpo da mulher ter sido localizado esquartejado na região sul da capital.

Partes do corpo foram encontradas em fevereiro dentro de uma mala abandonada em um córrego na Estrada Ecoturística de Parelheiros.

Na época, a localização do corpo mobilizou o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que abriu um inquérito para descobrir quem havia cometido o crime. Nenhum suspeito tinha sido identificado publicamente naquele momento.

A mala foi encontrada por trabalhadores, que perceberam um forte odor vindo do córrego e acionaram a Guarda Civil Metropolitana (GCM). O Corpo de Bombeiros participou da retirada dos restos mortais.

Os vestígios passaram por perícia e a investigação ficou sob responsabilidade do DHPP.

Com a prisão anunciada nesta quarta, a Polícia Civil tenta esclarecer as circunstâncias do assassinato, a relação entre os dois e como o corpo foi levado até o córrego.

O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para confirmar a identidade do suspeito, as circunstâncias da prisão, a motivação investigada e se houve confissão. A reportagem aguarda retorno.