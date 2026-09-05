Reprodução/@Recnews.oficial (ig) | @Felipe alves (fb) | @myhoodbr Caminhão dos Bombeiros tomba durante treinamento em São Paulo.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros tombou nesta sexta-feira (04), durante uma manobra na Rua Capivari, na região da Consolação, Zona Oeste da capital paulista.. O veículo, conhecido como Auto Escada (AE) ou caminhão Magirus, realizava um check-up operacional no momento do tombamento.





De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o caminhão não estava em deslocamento para atender a chamado de ocorrência no momento em que virou, mas sim uma conferência feita todos os dias pela corporação. Duas pessoas estavam dentro do veículo, mas não ficaram feridas.

Três viaturas foram mobilizadas para conseguir colocar em pé novamente o caminhão, que pesa aproximadamente 18 toneladas.

Ocorrência

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo acabou virando durante uma manobra em uma curva. Um guincho da própria corporação foi utilizado para realizar o destombamento. O caminhão foi colocado novamente em sua posição original cerca de uma hora depois.

A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) foi acionada para auxiliar na ocorrência, interrompendo a passagem de veículos pela via durante os trabalhos.





Ninguém ficou ferido e não houve vítimas na ocorrência. Após retirada do caminhão, foram iniciadas as investigações para identificar quais os danos sofridos no veículo e analisar as possíveis causas do acidente.