Reprodução Tiroteio assustou passageiros da estação Del Castilho

Passageiros que estavam na estação de metrô de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, viveram momentos de pânico tentando se proteger de um intenso tiroteio que aconteceu durante o confronto entre grupos criminosos nas proximidades da Avenida Martin Luther King Junior, próximo da estação que compõe a Linha 2 e fica na porta do Shopping Nova América.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros precisaram se abaixar dentro dos vagões e até na área de acesso ao Shopping por conta do tiroteio. Apesar da tensão, não há registro de feridos até então.

🚨🚇 PASSAGEIROS SE PROTEGEM DE DISPAROS NA ESTAÇÃO DE DEL CASTILHO Registros feitos por passageiros do metrô mostram várias pessoas sentadas ou deitadas, tentando se proteger dos disparos na estação de Del Castilho, na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/rXNnODzbD7— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 9, 2026





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas após os relatos de tiros na região. Os agentes realizaram um patrulhamento na comunidade Bandeira Dois, próxima ao local do confronto, e informaram que a situação foi estabilizada.

Segundo relatos, a guerra terá acontecido após uma tentativa de invasão de uma área dominada pelo Comando Vermelho por parte de integrantes de um grupo miliciano, na noite da última terça-feira (8).

Tiroteio na Zona Norte do Rio de Janeiro pessoal. Del Castilho fora do Shopping Nova América. pic.twitter.com/lcI2XvHbPq — David Gabriel 🌊⛰️ (@dagamone) September 8, 2026





Acesso à estação foi parcialmente fechado

Por questões de segurança, o MetrôRio informou que restringiu parcialmente o acesso à estação Del Castilho no momento do tiroteio. Após a situação ser controlada, o acesso foi totalmente liberado.

A concessionária também informou que a ocorrência não provocou impactos na circulação dos trens da Linha 2.

Na manhã desta quarta-feira (9), o sistema metroviário funciona normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.





Policiamento segue reforçado

Segundo informou a Polícia Militar, desde que a situação foi controlada na noite de ontem, os agentes seguem com o patrulhamento reforçado na região de Del Castilho nesta quarta-feira (9).



