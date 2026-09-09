Passageiros que estavam na estação de metrô de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, viveram momentos de pânico tentando se proteger de um intenso tiroteio que aconteceu durante o confronto entre grupos criminosos nas proximidades da Avenida Martin Luther King Junior, próximo da estação que compõe a Linha 2 e fica na porta do Shopping Nova América.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros precisaram se abaixar dentro dos vagões e até na área de acesso ao Shopping por conta do tiroteio. Apesar da tensão, não há registro de feridos até então.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas após os relatos de tiros na região. Os agentes realizaram um patrulhamento na comunidade Bandeira Dois, próxima ao local do confronto, e informaram que a situação foi estabilizada.
Segundo relatos, a guerra terá acontecido após uma tentativa de invasão de uma área dominada pelo Comando Vermelho por parte de integrantes de um grupo miliciano, na noite da última terça-feira (8).
Acesso à estação foi parcialmente fechado
Por questões de segurança, o MetrôRio informou que restringiu parcialmente o acesso à estação Del Castilho no momento do tiroteio. Após a situação ser controlada, o acesso foi totalmente liberado.
A concessionária também informou que a ocorrência não provocou impactos na circulação dos trens da Linha 2.
Na manhã desta quarta-feira (9), o sistema metroviário funciona normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.
Policiamento segue reforçado
Segundo informou a Polícia Militar, desde que a situação foi controlada na noite de ontem, os agentes seguem com o patrulhamento reforçado na região de Del Castilho nesta quarta-feira (9).