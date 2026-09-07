Foto: Gustavo Biano Carro ficou retorcido após batida com carreta na Rodovia Zeferino Vaz, em Paulínia

Ao menos 12 pessoas morreram em acidentes nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo durante o fim de semana prolongado da Independência. O levantamento considera ocorrências registradas entre sexta-feira (04) e o início da tarde de domingo (06).

Além das mortes, os 43 acidentes contabilizados no período deixaram pelo menos 27 pessoas feridas, sendo seis em estado grave, segundo levantamento do portal Estradas.

Entre as vítimas estão motoristas, motociclistas, um ciclista, um caminhoneiro e uma pessoa atropelada após cair de um viaduto sobre uma rodovia.

As circunstâncias dos acidentes ainda serão investigadas pelas autoridades. As ocorrências mobilizaram equipes das concessionárias, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e serviços de resgate.

Motorista morre após grave acidente na Zeferino Vaz

Um dos acidentes mais graves registrados durante o fim de semana aconteceu na manhã de sábado (05), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, na Região Metropolitana de Campinas.

O motorista Geraldo Caetano, de 49 anos, morreu após o carro que dirigia atravessar o canteiro central da rodovia e bater de frente contra uma carreta que seguia no sentido contrário.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista seguia pela pista no sentido Campinas quando perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central, invadiu a pista no sentido Cosmópolis e atingiu a carreta.

Imagens das câmeras de segurança da rodovia registraram o momento da colisão.





Geraldo estava sozinho em um Chevrolet Equinox, que ficou completamente destruído com o impacto. Após a batida, o motorista ficou preso às ferragens e morreu ainda no local.

A vítima nasceu em Custódia, em Pernambuco, e o carro tinha placas de Campinas.

Caminhoneiro tentou frear

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele relatou que foi surpreendido pelo carro já em sua frente e tentou frear, mas não teve tempo suficiente para evitar a colisão.

A carreta havia saído de Santa Catarina e tinha como destino Paulínia. O veículo estava descarregado e ficava a poucos quilômetros da transportadora onde seria estacionado.

O teste do bafômetro realizado no caminhoneiro deu negativo para o consumo de álcool.

A Polícia Civil e a perícia técnica investigam agora o que provocou a perda de controle do carro. Até o momento, não há uma conclusão sobre as causas do acidente.

Helicóptero Águia foi acionado

A violência da batida mobilizou uma grande operação de resgate. O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado para o atendimento da vítima.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros, policiais rodoviários e funcionários da concessionária Rota das Bandeiras também participaram da ocorrência.

Após a confirmação da morte, as equipes trabalharam na retirada dos veículos e na limpeza da pista. Durante o atendimento, o trânsito precisou ser desviado pelo acostamento, provocando congestionamento no trecho.

Curiosos provocaram segundo acidente

Enquanto equipes ainda trabalhavam no atendimento da colisão fatal, um segundo acidente foi registrado na Zeferino Vaz.

Segundo a Polícia Rodoviária, a nova ocorrência aconteceu porque motoristas reduziram a velocidade para tentar fotografar e gravar imagens do acidente que havia ocorrido na pista contrária.

Apesar da nova batida, ninguém ficou ferido.

Acidentes em diferentes regiões do estado

Entre as ocorrências fatais do fim de semana também está um engavetamento envolvendo veículos pesados na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Itirapina.

Foto: Portal CCM – ARTESP Grave acidente matou uma pessoa na SP-310, em Itirapina

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (04), quando uma carreta bitrem atingiu a traseira de outro veículo de carga. Um terceiro caminhão também acabou se envolvendo na sequência da colisão.

Outro caso registrado no período ocorreu em Sorocaba, na Rodovia Santos Dumont (SP-075). Na madrugada de domingo, uma pessoa caiu de um viaduto sobre a pista e foi atropelada por um caminhão que seguia pela rodovia.

Segundo as informações disponíveis, o motorista do veículo de carga não teve tempo suficiente para frear ou desviar.

Fim de semana de atenção redobrada

O balanço de pelo menos 12 mortes reforça o alerta para os riscos nas estradas paulistas, especialmente em períodos de maior movimentação, como feriados e fins de semana prolongados.

As causas dos acidentes ainda são investigadas individualmente pelas autoridades. Em grande parte das ocorrências, a perícia deverá apontar as circunstâncias e eventuais fatores que contribuíram para as colisões.