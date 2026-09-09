Imagem gerada por IA Operação contra medicamentos abortivos

Policiais civis cumprem nesta quarta-feira (9) cinco mandados de busca e apreensão contra suspeitos de divulgar e vender ilegalmente medicamentos abortivos pela internet.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as substâncias são comercializadas por perfis de redes sociais e aplicativos de mensagens.

A investigação apura também os crimes de falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, além de incitação e apologia ao crime.

Venda pelas redes sociais



Segundo a polícia, contas de redes sociais publicavam conteúdos relacionados à interrupção da gravidez, como vídeos intitulados “Como fazer um aborto seguro” e “Ajuda com positivo indesejado”.

A partir daí, as pessoas interessadas eram direcionadas a canais de atendimento privado, onde o produto era vendido.

O esquema usava diferentes contas, linhas telefônicas e dispositivos eletrônicos relacionados entre si, a fim de dificultar a identificação dos responsáveis pela atividade.

*Com informações Agência Brasil