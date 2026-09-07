Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Parte do estado sente as fortes rajadas de ventos nas últimas horas

Após um final de semana de muito frio em grande parte do Brasil, com uma massa de ar polar avançando, as temperaturas seguem baixas nesta segunda-feira (7) em diversas áreas do país.

A previsão também indica geada no Sul e temporais em partes do Centro-Oeste e do Norte. Parte do país também está sob alerta amarelo de perigo potencial para declínio de temperaturas.

O aviso é válido até às 18h desta segunda-feira (7) e indica um leve risco à saúde.

O tempo deve mudar a partir de quarta-feira (9), quando as temperaturas voltam a subir. No sul, um ciclone extratropical deve trazer chuva para os três estados no final de semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja a previsão por região:

Sul

O frio segue atingindo a Região Sul durante este início de semana. A previsão indica a possibilidade de temperaturas negativas e formação de geadas.

A região também segue em alerta de aviso amarelo de perigo potencial para declínio de temperatura e também para perigo potencial para ocorrência de geada no sul, centro-leste e serras do Rio Grande do Sul, serras de Santa Catarina e sul do Paraná.

A máxima, de acordo com o Inmet, não passa dos 15 °C em Curitiba (PR), 17 °C em Florianópolis (SC) e 18 °C em Porto Alegre (RS), nesta segunda-feira (7).

A partir de terça-feira (8), as temperaturas sobem gradativamente, porém, o predomínio segue sendo de poucas nuvens e temperaturas baixas. Também há a previsão de geada durante a madrugada em alguns pontos da região.

A partir de quarta-feira (9), a chuva ganha força no oeste de Santa Catarina e no Paraná, com risco de temporais, granizo e rajadas de vento.

Já na sexta-feira (11), a formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode provocar uma chuva forte nos três estados, com chances de acumulados de 200 mm em 48 horas, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos.

Sudeste

A frente fria também atinge grande parte do Sudeste, que também está sob alerta de perigo potencial do Inmet para declínio de temperatura em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais.

A chuva ainda predomina em grande parte da região neste início de semana, em que ocorrem pancadas de chuva isoladas com registro de trovoada em algumas áreas.

Em alguns pontos de São Paulo, o avanço da massa de ar frio começa a dissipar as nuvens. A máxima prevista para a capital é de 14°C.

O frio começa a diminuir no Sudeste a partir de terça-feira (8) e, a partir de quinta-feira (10), o calor volta a ganhar força, com temperaturas acima de 30°C em todos os estados.

A previsão ainda indica a possibilidade de até 38°C no noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais, segundo a previsão do Canal Rural.

Centro-Oeste

Grande parte do Centro-Oeste também segue com instabilidades, ocasionando pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A região também está sob alerta amarelo de declínio de temperaturas.

A massa de ar frio que atinge o interior do continente também influencia a região, especialmente o Mato Grosso do Sul e o sul e sudoeste de Mato Grosso.

Após o frio, as temperaturas entram em elevação. As máximas podem chegar a 38°C a 40°C, acompanhadas de chuvas passageiras. A chuva deve ser de intensidade moderada a forte, com risco de temporais isolados.

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o centro-sul do estado pode registrar acumulados entre 80 e 100 mm.

Norte

O tempo segue chuvoso em diversas áreas da Região Norte durante esta semana. De acordo com o Inmet, há alerta amarelo de chuvas intensas para a região nesta segunda-feira (7).

O aviso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Também há o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para o sudeste do Acre, sudoeste e sul de Rondônia, está vigente o aviso amarelo de perigo potencial para declínio da temperatura.

No norte do Pará e no Amapá, o tempo segue sem chuva. Por outro lado, no Amazonas, o calor aumenta ainda mais, e a temperatura chega a 38 °C em Manaus.

Em outros pontos, o calor e a baixa umidade aumentam o risco de focos de incêndio, com as temperaturas máximas podendo chegar a 40°C.

Nordeste

Com a aproximação de uma nova frente fria, que favorece aumento da nebulosidade, há a possibilidade de chuva fraca a moderada no sul do Nordeste, com a instabilidade sendo mais forte de forma pontual.

As chuvas podem atingir parte da Bahia, do Maranhão e do Tocantins. Em outros pontos, o dia terá muitas nuvens, mas sem chuva.

Porém, no restante do interior nordestino, o tempo permanece predominantemente seco, com baixos índices de umidade relativa do ar. O cenário aumenta o risco de focos de incêndio.

Sendo assim, há aviso amarelo do Inmet para baixa umidade relativa do ar.

O alerta é válido para:

Sul Cearense;

Vale São-Franciscano da Bahia;

Sudeste Piauiense;

Sertões Cearenses;

São Francisco Pernambucano;

Oeste Potiguar;

Sertão Paraibano;

Jaguaribe;

Sudoeste Piauiense;

Centro Norte Baiano;

Extremo Oeste Baiano;

Centro-Sul Cearense;

Sertão Pernambucano;

Centro-Norte Piauiense;

Centro Sul Baiano;

Noroeste Cearense;

Norte Piauiense.

O aviso indica a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.



