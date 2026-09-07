Reprodução/redes sociais Juliana Lopes Bussacos é secretária municipal de Segurança Urbana e responsável pela GCM de São Paulo

Uma ordem do comando da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo determinou que os agentes escalados para a Operação Paulista Mais Segura, nesta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, não serão liberados para a pausa de almoço durante o serviço.

As equipes foram mobilizadas para reforçar a segurança durante os atos de 7 de Setembro previstos para ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento do Partido Liberal (PL), que terá a participação do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), está previsto para começar às 15h.

De acordo com o comunicado encaminhado às unidades, o comando da GCM participou de uma reunião com diferentes órgãos de segurança e organizações políticas para tratar do comício do PL e do ato previsto para ocorrer entre 12h e 18h.

A justificativa apresentada é a expectativa de uma grande mobilização popular. Por isso, os agentes deverão permanecer fixos nos locais determinados, o que, segundo a corporação, impediria a liberação para o almoço.

Solicito que as chefias orientem as equipes que estarão escalados na Operação Paulista Mais Segura em 07/09/2026 nos horários das 7h e 11h que tragam seu próprio lanche, pois não haverá a possibilidade de liberação para almoço ou lugar disponível para esquentar marmita. Inspetoria de Divisão da GCM









GCMs deverão levar alimentação de casa

O informe também afirma que não houve tempo hábil para que a Superintendência de Planejamento (Suplan) providenciasse kits de lanche para os agentes escalados.

Não haverá tempo hábil para a compra de kits lanches por parte da Suplan e devido ao grande fluxo de pessoas será impossível liberação para almoço, pois não teremos mobilidade no local nem locais disponíveis como nos outros dias. Inspetoria de Divisão da GCM









Um GCM ouvido pelo iG, que pediu para não ser identificado, afirmou que a orientação foi encaminhada pela chefia por e-mail às unidades que participarão da operação.

Segundo o agente, a determinação não se restringe às equipes que normalmente atuam na região da Avenida Paulista. Guardas de diferentes pontos da cidade também serão deslocados para reforçar o efetivo durante os atos.

“É uma recomendação para todas as unidades porque vão viaturas de outros locais para a Av. Paulista. Não só da região que trabalha lá. Vai da cidade inteira, até da periferia para ir lá fazer apoio, mas não vão poder fazer pausa para almoço.”

Entre as unidades citadas estão as inspetorias regionais de Pinheiros, Itaim Paulista, Itaquera, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, Guaianases, Ermelino Matarazzo, Penha, Aricanduva/Formosa, Sapopemba, Vila Prudente e São Mateus.

Secretaria não respondeu

Divulgação/Prefeitura de São Paulo Guarda Civil Metropolitana de São Paulo





O iG questionou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e a secretária da pasta, Juliana Lopes Bussacos, sobre a orientação e as condições de trabalho dos agentes durante a operação, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

Desde 8 de julho, o iG tenta entrevistar a secretária para tratar das condições de trabalho, da saúde mental dos agentes e das medidas adotadas pela pasta. Juliana também foi procurada para comentar reportagens sobre as condições de infraestrutura das bases e inspetorias da GCM.

Até a publicação desta reportagem, não houve retorno aos pedidos de entrevista.