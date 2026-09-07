Reprodução Imagens registradas no local mostram policiais e manifestantes cercados por uma intensa fumaça, que aparenta ser provocada pelo uso de bombas de gás e de efeito moral durante a confusão

A Polícia Militar de São Paulo usou bombas de gás lacrimogêneo contra um grupo de manifestantes nos arredores da Avenida Paulista, na capital de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (07), feriado da Independência .

Imagens divulgadas pela CNN mostram policiais e manifestantes cercados por uma intensa fumaça, que aparenta ser provocada pelo uso de bombas de gás e de efeito moral durante a confusão.

Reprodução PM usa bombas contra manifestantes perto da Paulista

Manifestantes tentavam acessar a Paulista

Segundo policiais que acompanhavam a ocorrência, o grupo, formado por manifestantes de esquerda, tentava acessar a Avenida Paulista, onde estava programado outro ato, desta vez organizado por grupos de direita.

De acordo com os agentes, as bombas foram utilizadas para impedir o avanço dos manifestantes em direção à avenida e evitar o encontro entre os dois grupos.

A movimentação ocorreu durante uma série de manifestações realizadas pela cidade de São Paulo neste 07 de Setembro, data marcada por atos políticos de diferentes grupos.

Fumaça tomou conta da região

Nas imagens feitas durante a ocorrência, é possível observar a presença de policiais e manifestantes em meio à fumaça espalhada pelas ruas próximas à Avenida Paulista.

O cenário chamou a atenção de pessoas que acompanhavam as manifestações na região e evidencia a tensão registrada durante a manhã.

PM e SSP foram procuradas

O iG entrou em contato com a Polícia Militar e com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter informações sobre a ocorrência. Confira na íntegra a resposta enviada pela PM.

A Polícia Militar reforçou o policiamento na Avenida Paulista devido às manifestações previstas nesta segunda-feira (7). Não foram registrados incidentes graves. A corporação segue no local para garantir a segurança e o direito à livre manifestação.

Na Peixoto Gomide, com a Alameda Santos, um grupo tentou invadir o espaço destinado a outro grupo antagônico, momento em que a PM e a GCM intervieram para conter as partes.

Na Praça Geremia Lunardelli, um procurado da Justiça foi localizado por meio do Muralha Paulista e preso. No momento da detenção, populares tentaram impedir a ação policial, o que gerou a necessidade de uso da força.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre feridos ou detenções relacionadas à ocorrência.

O espaço segue aberto para manifestação das autoridades.