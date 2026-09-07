NOAA Corredor polar

O Centro-Sul do Brasil permanece sob frio intenso nesta segunda-feira (7), depois da chegada de uma forte massa de ar polar no fim de semana. As temperaturas caíram na Região Sul, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, enquanto meteorologistas já projetam outra incursão de ar gelado para a metade de setembro.

São Paulo deve passar o feriado com os termômetros entre 10°C e 14°C. Belo Horizonte pode chegar aos 21°C, com mínima de 15°C, e Campo Grande começa o dia perto dos 14°C.

O frio é mais intenso na Região Sul. São Joaquim, em Santa Catarina, marcou -1,8°C no domingo (06), e Urupema chegou a -1,7°C. A geada também alcança diferentes áreas do Rio Grande do Sul, além do centro-sul e sudoeste do Paraná.

Já em Minas Gerais, 488 municípios entraram em alerta do Inmet para uma queda de temperatura entre 3°C e 5°C. O aviso abrangeu cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste mineiro, entre outras áreas.

A condição atmosférica começa a mudar na terça-feira (08). As temperaturas voltam a subir, principalmente durante a tarde, à medida que o ar polar se afasta em direção ao oceano. O intervalo de temperaturas mais amenas, no entanto, pode não durar muito. A MetSul aponta a chegada de outra massa de ar frio entre os dias 12 e 13 de setembro, repetindo um movimento que já ocorreu outras vezes desde o início do mês.

Como funciona um corredor polar aberto

A frequente friagem dos últimos dias está ligada, entre outros fatores, à Oscilação Antártica (AAO), índice usado para analisar mudanças na circulação dos ventos em torno da Antártida. Neste momento, a oscilação atravessa uma fase negativa. Dessa forma, o cinturão de ventos das altas latitudes está menos concentrado ao redor do Polo Sul e avança mais para o norte.

A corrente de jato do fenômeno também fica mais ondulada, fazendo com que massas de ar de origem polar consigam escapar da região antártica e alcançar com maior facilidade as latitudes médias da América do Sul. O nome de corredor polar, inclusive, vem exatamente desta atividade natural. Não existe um corredor propriamente dito, mas uma combinação de ventos favorável à passagem sucessiva de ar frio.

Uma massa de menor intensidade abriu o mês de setembro na Região Sul do Brasil. Posteriormente, outra massa chegou no fim de semana com força e derrubou os termômetros para marcas negativas. Agora, outra incursão já aparece nas projeções para os dias 12 e 13.

A maior frequência dos pulsos de ar frio deve afetar principalmente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para o Sudeste, a MetSul projeta mais períodos amenos, alguns dias frios e chuva acima do padrão normal de setembro.