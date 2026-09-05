Reprodução/Defesa Civil Chuva forte em Barretos (SP); veículo fica retido na lama

A chegada de uma frente fria deve mudar o tempo em São Paulo neste sábado (5), com previsão de chuva de moderada a forte intensidade em diferentes regiões do estado. A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos durante o feriado prolongado de 7 de Setembro .

As áreas que exigem maior atenção são o Vale do Ribeira, a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Litoral Norte. Nesses locais, os acumulados de chuva podem chegar a 70 a 100 milímetros, principalmente no litoral e na Grande São Paulo.

Na capital paulista, a previsão é de que a chuva ganhe força ao longo do dia. Além do grande volume de água, os temporais podem ser acompanhados por rajadas de vento superiores a 40 km/h, o que aumenta a possibilidade de quedas de árvores e transtornos no trânsito.

Os termômetros devem variar entre 15°C e 22°C na cidade de São Paulo.

Frente fria muda o tempo e derruba temperaturas

A frente fria que avança pelo estado é responsável pela mudança nas condições meteorológicas. O sistema favorece a formação de áreas de instabilidade e aumenta a possibilidade de chuva, enquanto a entrada de uma massa de ar mais frio provoca queda nas temperaturas.

A mudança deve ser sentida com mais intensidade entre este sábado e domingo (6). Na Grande São Paulo, a temperatura máxima pode ficar em torno de 16°C no domingo, indicando um dia mais frio e com tempo ainda instável.

Além da chuva, a passagem do sistema pode provocar ventos fortes e variação brusca de temperatura. As condições devem melhorar gradualmente após a passagem da frente fria, mas o início do feriado prolongado ainda será marcado por tempo instável em diversas áreas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também ampliou o alerta amarelo de tempestades para todo o estado de São Paulo.

Veja onde o risco de chuva é maior

A Defesa Civil destaca principalmente quatro áreas para este sábado:

Vale do Ribeira: possibilidade de chuva forte e elevados acumulados;

Região Metropolitana de São Paulo: chuva intensa, alagamentos e rajadas de vento;

Baixada Santista: previsão de volumes elevados de chuva;

Litoral Norte: possibilidade de chuva forte e acumulados de até 100 milímetros.

Em áreas de encosta, o volume de chuva aumenta o risco de movimentação do solo e deslizamentos.





Defesa Civil faz alerta para motoristas e moradores

A recomendação é evitar locais conhecidos por alagamentos durante os períodos de chuva intensa. Motoristas não devem tentar atravessar ruas ou avenidas com água acumulada, já que a profundidade pode ser maior do que aparenta e a força da correnteza pode arrastar veículos.

Quem mora em regiões de encosta também deve observar sinais de instabilidade, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e postes e movimentação de terra.

Em caso de chuva forte, a orientação é procurar um local seguro e evitar permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas, postes e placas.

A previsão de instabilidade deve continuar durante o domingo, quando, além da possibilidade de chuva, as temperaturas devem cair ainda mais na Grande São Paulo.