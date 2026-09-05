Foto: Defesa Civil / Divulgação Pelotas (RS), também no Sul do estado, e teve situação de emergência decretada em agosto

Chega no Brasil uma massa de ar frio potente de origem polar que vai incidir diretamente no Sul do Brasil neste fim de semana. Um alerta emitido pela MetSul Meteorologia, o impacto do ar gelado vai provocar queda acentuada nas temperaturas, favorecendo a formação de geada com possibilidaded de neve ou chuva congelada, principalmente nas regiões de que estão em maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O ar frio já incide neste sábado (5), com termômetros marcando negativa de 1,2ºC abaixo de zero em Pinheiro Machado, situada na Serra do Sudeste gaúcho. E mais, cidades do Sul do Brasil recebem um reforço de massa polar mais expressivo avança pela Argentina junto a um sistema de alta pressão atmosférica vindo da Patagônia.

Essa junção deve se deslocar de forma gradual no sentido da foz do Rio da Prata, levando o ar gelado para todo o território sul do Brasil até este domingo (6).

Divulgação/Inmet Chuva acumulada de sexta-feira (4) até o final de terça-feira (8). As cores indicam os totais registrados no período. As áreas em vermelho podem apresentar volumes superiores a 80 mm.





Frio acentuado

Segundo dados analisados pelos meteorologistas indicam que neste domingo e na terça-feira (8) serão as madrugadas mais frias, com pico de resfriamento percebido nas primeiras horas no feriado de 7 de setembro, na segunda.

Unsplash Frente fria avança no Sul do país e reflete no Sudeste e Centro-Oeste





Nesses dias os termômetros chegam a - 5ºC em vários municípios do Sul. Em áreas como Campos de Cima da Serra gaúcha, a temperatura pode chegar entre -4ºC e -6ºC. Já nas baixadas do Planalto Sul de Santa Catarina, as mínimas devem alcançar marcas extremas -5ºC e -7ºC.





Incidência nas capitais do Sul e reflexo no Sudeste e Centro-Oeste

Nas capitais do Sul, os termômetros também caem no início da semana. Porto Alegre deve bater a mínima de 7ºC na região central, com valores menores nos bairros localizados na Zona Sul e na região metropolitana. Em Florianópolis a previsão é de temperaturas entre 6ºC a 9ºC, enquanto na capital do Paraná registra 5ºC.

Luís Granado São Paulo registra neste sábado (5) tempo nublado e chuvas





Além dos índices, há incidência de ventos moderados a fortes, com rajadas de 40 km/h a 70 km/h, o que intensifica o frio. Essa massa polar sobre a Região Sul também avança ao Sudeste e Centro-Oeste, mudando o clima e as temperaturas principalmente na cidade de São Paulo.