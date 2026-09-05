Chega no Brasil uma massa de ar frio potente de origem polar que vai incidir diretamente no Sul do Brasil neste fim de semana. Um alerta emitido pela MetSul Meteorologia, o impacto do ar gelado vai provocar queda acentuada nas temperaturas, favorecendo a formação de geada com possibilidaded de neve ou chuva congelada, principalmente nas regiões de que estão em maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
O ar frio já incide neste sábado (5), com termômetros marcando negativa de 1,2ºC abaixo de zero em Pinheiro Machado, situada na Serra do Sudeste gaúcho. E mais, cidades do Sul do Brasil recebem um reforço de massa polar mais expressivo avança pela Argentina junto a um sistema de alta pressão atmosférica vindo da Patagônia.
Essa junção deve se deslocar de forma gradual no sentido da foz do Rio da Prata, levando o ar gelado para todo o território sul do Brasil até este domingo (6).
Frio acentuado
Segundo dados analisados pelos meteorologistas indicam que neste domingo e na terça-feira (8) serão as madrugadas mais frias, com pico de resfriamento percebido nas primeiras horas no feriado de 7 de setembro, na segunda.
Nesses dias os termômetros chegam a - 5ºC em vários municípios do Sul. Em áreas como Campos de Cima da Serra gaúcha, a temperatura pode chegar entre -4ºC e -6ºC. Já nas baixadas do Planalto Sul de Santa Catarina, as mínimas devem alcançar marcas extremas -5ºC e -7ºC.
Incidência nas capitais do Sul e reflexo no Sudeste e Centro-Oeste
Nas capitais do Sul, os termômetros também caem no início da semana. Porto Alegre deve bater a mínima de 7ºC na região central, com valores menores nos bairros localizados na Zona Sul e na região metropolitana. Em Florianópolis a previsão é de temperaturas entre 6ºC a 9ºC, enquanto na capital do Paraná registra 5ºC.
Além dos índices, há incidência de ventos moderados a fortes, com rajadas de 40 km/h a 70 km/h, o que intensifica o frio. Essa massa polar sobre a Região Sul também avança ao Sudeste e Centro-Oeste, mudando o clima e as temperaturas principalmente na cidade de São Paulo.