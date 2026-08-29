Foto: Reprodução/Redes Sociais Granizo foi principal causa dos danos no Rio Grande do Sul

Duas mortes, 4,2 mil pessoas afetadas e mais de 1,6 mil casas destelhadas é o saldo parcial dos temporais que assolam o Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (27).

Segundo o balanço atualizado da Defesa Civil estadual na manhã deste sábado (29), a situação é mais crítica em Três Palmeiras, no norte gaúcho, onde adestruiue deixou ao menos 28 moradores desabrigados ou desalojados.

Em Porto Alegre, uma criança morreu após uma árvore cair em cima da casa onde estava durante rajadas de vento e temporais na manhã de sexta (28). Arroio Grande (RS) teve outra vítima, que estava em um veículo arrastado pela água.

Ao todo, 1.561 residências sofreram danos ou destelhamentos no Rio Grande do Sul. Cerca de 1.000 casas foram danificadas em Três Palmeiras (RS), cidade mais afetada pela queda de granizo no estado gaúcho.

Quaraí (RS), na fronteira com o Uruguai, teve 287 casas destruídas pelas pedras de gelo, mas não há pessoas fora de casa nem feridas na cidade. Ao todo, 23 cidades gaúchas reportaram granizo, que caiu em volume e tamanho bastante acima do comum.

Veja fotos das pedras de gelo:

Nas últimas 24h, algumas cidades já se aproximam dos 100mm de chuva, como Três Coroas (78,6mm) e Gramado (75,6mm). O volume das chuvas no estado gaúcho deverá elevar o nível dos rios nos próximos dias, segundo relatório do Serviço Geológico do Brasil (SGB).



Estamos olhando com bastante atenção a questão dos volumes de chuva que podem impactar duas regiões bem específicas que nós estamos monitorando(...) o Vale do Caí e o Vale do Taquari Sabrina Ribas, porta-voz da Defesa Civil do RS

Segundo a Tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil gaúcha, de hoje (29) até segunda (31) ainda há chance de granizo médio a grande, rajadas de vento e temporais no estado.

Desde quinta-feira (27), o órgão já emitiu mais de 70 alertas sobre chuvas no Rio Grande do Sul.

Serra Gaúcha também passou por estragos

Na Serra Gaúcha, as cidades turísticas Gramado (RS) e Canela (RS) também foram atingidas por um forte temporal acompanhado de granizo. A Defesa Civil disparou alerta vermelho de Cell broadcast na noite de sexta-feira (28) para as cidades.

Canela (RS) reportou quase 200 casas atingidas pelo gelo. Uma série de ruas está bloqueada na cidade e a Prefeitura Municipal preparou abrigo emergencial para população. Gramado (RS), apesar da chuva, não reportou danos.

Alagamentos e problemas de infraestrutura

Várias cidades também relataram alagamentos urbanos e problemas de trânsito, como acesso a vias. Santa Cruz do Sul (RS), Candiota (RS) e Santa Vitória do Palmar (RS) sofrem com obstrução de vias na manhã deste sábado (29).

Em Amaral Ferrador (RS), pontes e bueiros ficaram submerso, enquanto Pelotas (RS), com 13 desabrigados, e São Gabriel (RS) também tiveram pontos de alagamento.

A água atingiu a sede da prefeitura de Pinheiro Machado (RS), além de um teatro, uma escola e pelo menos 20 residências. A cidade também ficou sem luz. Jaboticaba (RS) teve uma escola e um hospital alagados.