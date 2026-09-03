Ilustração gerada por IA A medida foi tomada após uma fiscalização identificar falhas no cumprimento das boas práticas de fabricação de saneantes na unidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão temporária da fabricação de produtos líquidos para roupas das marcas Omo, Comfort e Brilhante na fábrica da Unilever, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A medida foi tomada após uma fiscalização identificar falhas no cumprimento das boas práticas de fabricação de saneantes na unidade. Apesar da suspensão da produção, os produtos que já estão no mercado continuam liberados para venda e uso, segundo a Anvisa.

A decisão não determina o recolhimento de nenhum lote e, até o momento, não foram identificadas evidências de contaminação microbiológica ou outros problemas nos produtos já fabricados.

O que foi suspenso?

A determinação atinge especificamente as linhas de sabão líquido e amaciantes líquidos para roupas produzidos na unidade de Vinhedo (SP).

Segundo a Unilever, as linhas foram temporariamente paralisadas para que sejam implementadas as melhorias exigidas pela agência reguladora.

Em nota, a empresa afirmou que todas as ações recomendadas durante a inspeção já foram iniciadas.

Todos os produtos de cuidados com a casa fabricados na unidade, de todos os lotes, seguem liberados para comercialização e uso pelos consumidores. Unilever





Produtos no mercado podem ser usados

A principal dúvida dos consumidores é sobre os produtos que já foram comprados ou estão disponíveis nas prateleiras.

De acordo com a Anvisa, não há restrição para a comercialização, distribuição ou uso desses itens. A agência informou que as informações analisadas até agora não apontaram contaminação microbiológica nem outros problemas nos lotes produzidos.

Por isso, não foi determinado o recolhimento dos produtos.

A suspensão se aplica apenas à fabricação de novos produtos nas linhas atingidas dentro da unidade de Vinhedo.

Falhas foram encontradas durante fiscalização

A inspeção ocorreu entre os dias 24 e 28 de agosto e contou com a participação da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo.

Segundo a agência, os fiscais encontraram problemas em três pontos principais do processo de produção:

controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos;

monitoramento da água utilizada no processo produtivo;

investigação e correção de problemas identificados pela própria empresa.

As irregularidades representam descumprimentos das chamadas Boas Práticas de Fabricação (BPF), conjunto de normas que estabelece procedimentos para garantir a qualidade e a segurança dos produtos desde a produção até sua liberação.

A Anvisa explicou que a suspensão tem caráter preventivo e busca impedir a fabricação de novos lotes enquanto as falhas identificadas não forem corrigidas.

Outras linhas seguem funcionando

A fábrica da Unilever em Vinhedo não produz apenas produtos para cuidados com roupas.

A unidade também é responsável pela fabricação de shampoos e produtos para tratamento capilar das marcas Dove, Clear, Seda e TRESemmé. Segundo a empresa, essas linhas continuam funcionando normalmente e não foram atingidas pela decisão da Anvisa.

Já o sabão em pó das marcas da Unilever é produzido em outra fábrica, localizada em Indaiatuba (SP), e também não há qualquer restrição relacionada à fabricação desses produtos.

Unilever diz que implementa melhorias

Em posicionamento sobre a decisão, a Unilever afirmou que recebeu a equipe da Anvisa para uma fiscalização na unidade de Vinhedo e que a inspeção apontou oportunidades de melhorias nos processos de documentação e controle.

A empresa reforçou que a suspensão das linhas de sabão líquido e amaciante ocorreu de forma preventiva para permitir a implementação das mudanças operacionais exigidas.

Segundo a companhia, as demais áreas da fábrica seguem operando normalmente.

Fiscalizações fazem parte de operação nacional

A inspeção na fábrica de Vinhedo integra uma série de fiscalizações realizadas pela Anvisa em fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos utilizados na limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.

Segundo a agência, sete inspeções foram realizadas em fabricantes do setor ao longo de 2026. Quatro delas envolveram empresas entre os maiores fabricantes do país.

O objetivo das ações é verificar se as indústrias estão cumprindo as regras de boas práticas de fabricação e mantendo os padrões necessários de qualidade e segurança dos produtos colocados no mercado.