Reprodução Daniel Vorcaro e Nikolas Ferreira (PL)

Na quarta-feira (2), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) postou nas redes sociais um vídeo de mais de 11 minutos vociferando contra Alexandre de Moraes. O motivo eram as revelações de contatos, mensagens e reuniões entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Era tudo realmente muito grave para deixar passar.

“Por que um banqueiro acuado achava que podia falar com o senhor para intervir na PF e PGR. Explique por que, às vésperas de ser preso, ele perguntava ao senhor se deveria estar fora do país”, questionou o deputado mineiro, como se falasse diante do magistrado.

Em sua versão Tigrão, Nikolas defendeu o afastamento cautelar de Moraes e cobrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que os pedidos de impeachment contra Moraes fossem pautados e analisados o quanto antes. Ele chegou a declarar que "o maior investimento do Banco Master era Alexandre de Moraes".

Menos de 24 horas depois a repórter Juliana Dal Piva, do ICL Notícias, mostrou um outro lado do deputado brigão. Ela teve acesso a mensagens de Nikolas com o próprio Vorcaro, a quem chamava de “Dani” e “Lindão”.

Era uma versão amansada do parlamentar, que adotou tom subserviente para pedir que o banqueiro ajudasse seu advogado e ex-assessor Thiago Rodrigues de Faria para liberar “um ativo de minério”.

O áudio foi enviado no dia 30 de março de 2025, quando todo mundo já sabia o que Vorcaro tinha aprontado nos verões passados.

Na época o empresário andava irritado com o parlamentar devido às críticas, feitas por ele nas redes, a um encontro de autoridades em Londres bancado por Vorcaro.

A um amigo, o empresário Flávio Carneiro, o dono do Master se queixou um ano antes: “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”.

Um desses voos ocorreu no segundo turno de 2022, quando Nikolas usou um jato do empresário para fazer campanha para Jair Bolsonaro por cerca de 10 dias.

Quando a notícia veio a público, Nikolas disse que não sabia quem era o proprietário do avião. Sabia, sim. Era do Dani.

No mesmo áudio em que pediu favores ao seu advogado, o deputado se desculpou por ter ousado criticar um evento bancado pelo homem que colocou metade da República no bolso: “Troquei ideia lá com o pastor (da Igreja Batista da Lagoinha, André) Valadão naquela época, lá naquela postagem. Eu falei: ‘Pastor, eu não fazia ideia que era este o banco do Dani etc. e tudo, senão, obviamente, eu não teria postado, já teria conversado anteriormente’, mas, enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão.”

Nikolas, o Tigrão das redes, quem diria, virava Tchuchuca na frente de banqueiro investigado.

Nikolas jura que nunca mais teve contato com Vorcaro desde as revelações sobre as fraudes bancárias produzidas em série pelo Master. É o mesmo deputado que dizia sem corar que não sabia de quem era o avião usado para campanha. Tem quem acredite.