Reprodução Wikimedia Commons/q phia O tubarão-bico-fino também está na Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza)

Os interessados em adotar um filhote de tubarão de Fernando de Noronha deverão doar R$ 200 ao Instituto Vida no Oceano, valor que sustenta a pesquisa científica da biodiversidade marítima no arquipélago. A adoção é simbólica e faz parte do Projeto Tubarões e Raias de Noronha, voltado a duas espécies de cação, o tubarão-limão e o tubarão-bico-fino. Cada doador recebe um certificado com o nome que escolheu para o animal, a espécie, o tamanho, o peso, o sexo e o número do microchip.

Reprodução Wikimedia Commons/Joi Ito from Inbamura, Japan O tubarão-bico-fino também está na Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza)





Os filhotes são capturados com a chamada puçá, uma rede pequena presa a um aro com cabo, além do método da linha de mão.

Daí em diante, os pesquisadores medem o animal na praia, retiram amostras de sangue e tecido, colocam o microchip e o devolvem ao mar novamente. Muitos tubarões ainda ganham um lacre plástico vermelho ou amarelo na nadadeira dorsal, numerando um a um para estudos posteriores.

Reprodução Wikimedia Commons/Albert Kok Tubarão-limão está entre as espécies ameaçadas de extinção no litoral brasileiro





Para registrar o comportamento dos animais, alguns drones estão sobrevoando a Baía do Sueste enquanto câmeras subaquáticas de 360 graus registram a etologia dos tubarões em seu habitat natural.

A telemetria acústica completa o monitoramento, com o uso de transmissores implantados ligados a receptores distribuídos pelas ilhas pernambucanas.

Reprodução Wikimedia Commons/q phia O tubarão-bico-fino também está na Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza)





As informações reunidas serão distribuídas em materiais de educação ambiental e ajudam o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade a decidir sobre as áreas de visitação, além de promover arrecadação financeira para projetos de ecologia.

As espécies escolhidas para a adoção se comportam de maneira diversa e têm tamanhos opostos, mas são parecidas no nível de agressividade, sendo considerados tubarões de pouca periculosidade.

Sua doação ao Projeto Tubarões e Raias de Noronha permite a continuidade das pesquisas científicas e atividades educativas no arquipélago, contribuindo diretamente para a conservação de espécies ameaçadas e para a proteção do oceano. Projeto Tubarões e Raias de Noronha

















Reprodução Wikimedia Commons/Kounilig Tubarão-limão está entre as espécies ameaçadas de extinção no litoral brasileiro





Para concluir a adoção, o doador deverá enviar o comprovante de pagamento ao projeto por mensagem direta, e-mail ou WhatsApp.

A equipe do Projeto Tubarões e Raias de Noronha pede que o contato aconteça antes da transferência, para confirmar quais adoções continuam abertas.

Predadores estão em risco de extinção

Reprodução Wikimedia Commons/Pterantula Tubarão-limão está entre as espécies ameaçadas de extinção no litoral brasileiro





O tubarão-limão vive em águas costeiras e usa regiões rasas como berçário, protegendo os filhotes dos predadores. A subespécie é de grande porte, medindo em média 3,1 metros e pesando até 180 quilos.

O tubarão-bico-fino, por sua vez, é menor: o animal marinho tem corpo mais fino e alongado, com peso médio de 30 quilos e 1 metro de comprimento.

Reprodução Wikimedia Commons/Albert Kok Tubarão-limão está entre as espécies ameaçadas de extinção no litoral brasileiro





As duas variedades do predador marinho estão na Lista Nacional de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Dezenas de tubarões já foram marcados com rastreadores em Noronha, e a bióloga Bianca Rangel, que coordena o projeto, tocou um estudo específico sobre a vida inicial dos tubarões-limão, segundo declarou ao Diário do Litoral.

A intenção da pesquisa é descobrir mais sobre o comportamento e a saúde dos tubarões-limão no primeiro ano de vida, além de registrar as reações deles à presença humana. Bianca Rangel, bióloga e coordenadora do Projeto Tubarões e Raias de Noronha







