Divulgação/NOAA's Coral Kingdom Collection by Kevin Lino Tubarão-cinzento-de-recife

Henry Gibbs, criador de conteúdo sobre pesca submarina, filmou o ataque que sofreu de um tubarão durante um mergulho nas ilhas Fiji, no Oceano Pacífico. Nas imagens, um tubarão-de-recife-cinzento surge das profundezas e avança contra o homem em alta velocidade. A câmera escapa das mãos do influenciador no instante em que o animal morde sua perna direita.

Henry Gibbs, criador de conteúdo sobre pesca, teve a perna direita mordida por um tubarão-cinzento-dos-recifes durante mergulho nas ilhas Fiji. O homem passou por quatro cirurgias e enxertos de sua própria pele foram usados na reconstrução do membro direito. 🎥: @henry__gibbs pic.twitter.com/HQReJuevKG— iG (@iG) August 1, 2026





Os colegas Colby e Dan, que mergulhavam com o influenciador, o tiraram da água, fizeram os primeiros socorros e levaram-no ao hospital. O homem foi submetido a quatro cirurgias e passou por uma reconstrução da perna direita com enxertos da própria pele.

Após o susto, Henry Gibbs se recuperou do encontro assustador com o predador e passa bem. Nas redes sociais, ele agradeceu pelo carinho de amigos e fãs.

Quero deixar um agradecimento sincero a todos que entraram em contato nos últimos seis dias desde o incidente, tanto em Fiji quanto na Nova Zelândia. O apoio significou muito para mim. Um agradecimento enorme ao Colby e ao Dan, que me tiraram da água e cuidaram do ferimento com tanta rapidez, e a todos os envolvidos posteriormente. Henry Gibbs após ataque de tubarão





















Reprodução Instagram/@henry__gibbs Influenciador Henry Gibbs se recupera após ataque de tubarão durante mergulho nas ilhas Fiji





Segundo relato de Gibbs, sinais de perigo já tinham aparecido antes do ataque. O tubarão começou a nadar em semicírculos fechados abaixo do grupo, ficou agitado e chegou a investir contra o barco. Em retrospectiva, o influenciador declarou que o comportamento já era motivo para encerrar o mergulho e que "foi um erro" seguir na água.

Reprodução Instagram/@henry__gibbs Influenciador Henry Gibbs se recupera após ataque de tubarão durante mergulho nas ilhas Fiji





Gibbs acredita que a movimentação do barco, o som dos arpões e a agitação na água possam ter despertado o interesse do animal. Mesmo com os ferimentos, o homem afirmou que não guarda mágoa do tubarão por entender que "estava no ambiente do bicho, caçando o alimento dele". Por fim, Gibbs ainda se colocou como "sortudo" por ter mantido a perna e recuperado o movimento do pé.

O que são as Ilhas Fiji

As ilhas Fiji representam um país insular no Oceano Pacífico Sul com mais de 300 ilhas. Marcado por praias paradisíacas, águas cristalinas e muitos recifes de corais, o território é um oásis para a vida selvagem.

Segundo o governo local, no entanto, cerca de dois terços das ilhas estão desabitadas, já que há uma concentração populacional na capital Suva.



