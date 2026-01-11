Reprodução/Instagram @thierryguianoronha Vídeo mostra momento em que tubarão ataca mulher em Fernando de Noronha

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um tubarão atacou e mordeu a advogada Tayane Dalazen durante um mergulho em Fernando de Noronha. O incidente ocorreu na Praia do Porto, na última sexta-feira (9), um dos pontos turísticos mais conhecidos do arquipélago.

Segundo relato publicado no Instagram, Tayane estava realizando um mergulho guiado com tubarões-lixa, espécie considerada de comportamento dócil e que não é conhecida por ataques a humanos.

Ainda de acordo com a advogada, não houve qualquer tentativa de tocar, alimentar ou provocar o animal. No entanto, ela afirmou ter se surpreendido com a atitude de um guia de outro grupo, que momentos antes do ataque teria atingido o tubarão com uma câmera, o que pode ter alterado o comportamento do animal.

Após o ataque, a advogada foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para atendimento médico. Ela recebeu cuidados no hospital e passa bem.

Em publicação nas redes sociais, Tayane tranquilizou seguidores e amigos. “Aproveito para reiterar que estou bem, fora de qualquer risco, e que o acidente não teve maiores consequências. Em breve estarei plenamente recuperada e, sem dúvidas, voltarei a Fernando de Noronha”, escreveu.