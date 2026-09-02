Montagem/iG Veja os assuntos em alta hoje

Jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, votação das PECs do fim da escala 6x1 e da Segurança Pública e audiência entre governo e Discord estão entre os destaques desta quarta-feira (2).

Clássico paulista decide vaga nas semifinais da Copa do Brasil

Santos recebe o Palmeiras às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Na ida, o Verdão venceu o Peixe por 3 a 0, com dois gols de Flaco López e um de Andreas Pereira.

Neymar desfalcou o Alvinegro Praiano na derrota para a equipe de Abel Ferreira devido ao calendário de jogos e ao controle de carga.

No entanto, o camisa 10, que foi titular contra o Corinthians pelo Brasileirão, já iniciou a preparação física no CT Rei Pelé e deve ficar à disposição do técnico Cuca.

Vitória e Vasco se enfrentam por classificação

Vitória recebe o Vasco da Gama às 21h30, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Cruzmaltino chega com a vantagem de um gol no placar agregado. Andréz Gomes conduziu a bola desde o campo de defesa e chutou de fora da área para balançar as redes.

O Leão da Barra, por sua vez, perdeu para o Atlético-MG fora de casa pelo Brasileirão, por 2 a 1.

PEC da escala 6x1 entra em votação na CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota, nesta quarta-feira, às 9h, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 (6 dias de trabalho para 1 de descanso).

A proposta tem parecer favorável do relator Omar Aziz (PSD-AM) para a redução da jornada de 44 para 40 horas, com dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução de salário.

Após a CCJ, o texto segue para o Plenário, onde precisa de pelo menos 49 votos nos dois turnos para ser aprovado.

Senado vota PEC da Segurança Pública

Outra pauta que será votada nesta quarta-feira pela CCJ é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

A proposta insere o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição, cria o Sistema de Políticas Penais e estabelece um regime jurídico mais rigoroso para líderes e integrantes de organizações criminosas, milícias e grupos paramilitares.

A PEC também autoriza a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a atuar em ferrovias e hidrovias federais.

Governo e Discord discutem indenização milionária

A Justiça do Distrito Federal realiza nesta quarta uma audiência entre o governo e o Discord para discutir uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 milhões.

O Discord entrou na mira das autoridades após uma adolescente de 13 anos do Mato Grosso do Sul ter cometido suícidio durante uma transmissão ao vivo na plataforma. Segundo as investigações, ela teria sido incitada por outros usuários.

Com a repercussão do caso, o governo brasileiro decidiu mover uma ação civil pública na última quarta-feira (26) para obrigar o Discord a cumprir medidas que visam evitar a prática de crimes dentro da plataforma.

A audiência reunirá representantes da União, do Discord e do Ministério Público Federal na 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, às 14h30.

*Estagiária sob supervisão



