Divulgação/Zoológico de Chester A cobra Jodie Foster se curou do câncer através da quimioterapia

Uma cobra píton-reticulada de 4,5 metros de comprimento mudou o que se sabia sobre o tratamento do câncer em répteis. Residente do zoológico de Chester, na Inglaterra, a serpente atende pelo nome de Jodie Foster e se tornou o primeiro caso conhecido da espécie de cura com eletroquimioterapia, técnica de tratamento até então quase exclusiva dos humanos.

O processo aconteceu em outubro de 2025, mas a Universidade de Liverpool só tornou tudo público na última sexta-feira (21).

Divulgação/Zoológico de Chester A cobra Jodie Foster se curou do câncer através da quimioterapia





Nos exames mais recentes, nenhum vestígio da doença foi encontrado na cobra. Apesar do homônimo de atriz famosa, o apelido da serpente nasceu das iniciais "JF" no registro de nascimento, abreviação de "juvenile female", segundo a Smithsonian Magazine.

Celebridade



A píton-reticulada está no Zoológico do Norte da Inglaterra há quase vinte anos, sendo considerada uma celebridade na cidade de Chester.

Divulgação/Zoológico de Chester A cobra Jodie Foster se curou do câncer através da quimioterapia





A doença se manifestou há cerca de dois anos, quando Jodie Foster passou a se mexer devagar e comer menos. Os cuidadores estranharam o comportamento da cobra e decidiram examiná-la, chegando ao diagnóstico de um tumor maligno na mandíbula.

A serpente passou por cirurgia e conseguiu retirar o nódulo, mas a trégua durou pouco.

Divulgação/Zoológico de Chester A cobra Jodie Foster se curou do câncer através da quimioterapia





Cerca de um ano depois, o inchaço reapareceu exatamente onde havia sido tirado, outra vez complicando as refeições e ameaçando a vida do réptil. O Zoológico percebeu que a repetição da cirurgia não seria suficiente, optando por uma mudança de planos no tratamento.

Decidimos repensar um pouco o que íamos fazer. Foi então que tivemos a ideia de fazer uma cirurgia combinada com eletroquimioterapia para lhe dar o melhor resultado possível. Charlotte Bentley, veterinária do zoológico de Chester (à BBC)

















Quimioterapia na maior espécie de cobra do planeta?

Divulgação/Zoológico de Chester A cobra Jodie Foster se curou do câncer através da quimioterapia





Operar um animal de proporções gigantescas, porém, exige uma operação cirúrgica enorme. A píton-reticulada é a maior espécie de cobra do mundo, podendo atingir até 7,5 metros de comprimento e 150 quilos. A serpente Jodie Foster, em particular, mede 4,5 metros e pesa 50 quilos, mas ainda necessita de uma grande estrutura veterinária.

Divulgação/Zoológico de Chester A cobra Jodie Foster se curou do câncer através da quimioterapia





Nenhuma mesa cirúrgica era suficiente para o tamanho do animal, então duas foram unidas até virar uma base de dimensões próximas a uma cama de casal. Jodie foi sedada dentro do próprio recinto e, depois, levada ao centro veterinário para cirurgia.

Como a anestesia se estendeu por 90 minutos e os répteis não conseguem regular a própria temperatura corporal, alguns cobertores térmicos e ar quente foram usados para manter a cobra aquecida e viva.

Divulgação/Zoológico de Chester Jodie Foster foi a primeira cobra do mundo a tratar o câncer com quimioterapia





Na sala, os veterinários removeram parte da mandíbula e, no tecido que ficou, depositaram um quimioterápico. Posteriormente, a cobra passou pela eletroquimioterapia propriamente dita, usando eletrodos finos de metal. Dessa forma, os pulsos elétricos foram disparados e romperam células cancerígenas, aumentando a taxa de absorção do remédio.

A cobra melhorou rapidamente, voltando a comer e recuperando o peso perdido poucos dias depois. Como toda píton-reticulada, Jodie Foster desencaixa a mandíbula para engolir presas muito maiores que a cabeça, e meses de acompanhamento confirmaram que a serpente já consegue realizar a deglutição sem dificuldades.



