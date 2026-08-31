Foto: Divulgação/PRF PRF deslocou agentes para auxiliar na distribuição de lonas às famílias atingidas pela chuva de granizo em Biguaçu (SC)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmentiu um vídeo que circulou nas redes sociais afirmando que agentes estariam multando motoristas com para-brisas danificados pela queda de granizo na Região Metropolitana de Florianópolis, no último sábado (29).

Em nota oficial enviada ao, a corporação esclareceu que realizava uma fiscalização de rotina com foco no combate àno km 193 da BR-101, em Biguaçu (SC). Aoperação teve início cerca de 15 minutos antes da tempestade de granizo atingir o município e causar diversos estragos.

Segundo a PRF, nenhum auto de infração foi aplicado por conta dospelas pedras de gelo. Durante o, apenas duas ocorrências foram registradas: um condutor dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outro sem o

A instituição informou ainda que, assim que tomou conhecimento da gravidade dos estragos causados pelo, a operação foi imediatamente suspensa. Os policiais foram mobilizados para prestar apoio à Defesa Civil no atendimento às vítimas e na distribuição de lonas na região.

A PRF lamenta profundamente que alguns perfis propaguem informações mentirosas, tiradas de contexto e de teor nitidamente sensacionalista sobre a atuação da instituição em troca de likes e engajamento em redes sociais PRF-SC, em nota

A nota ainda afirmou lamentar o teor das afirmações, sem cautela com o contexto.





Trafegar com para-brisa quebrado é, de fato, infração de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A situação causada pelas chuvas não é impeditivo legal para que os agentes avaliem a situação e deixem de multar, como afirma a nota da PRF.