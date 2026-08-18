PRF Passarela cai na Fernão Dias

A rodovia Fernão Dias (BR-381) tem desvios nos dois sentidos após acidente. Motoristas que utilizam a rota devem adotar vias alternativas (veja abaixo) devido ao acidente que bloqueou a rodovia nesta terça-feira (18).

Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram.

PRF Passarela cai na Fernão Dias

De acordo com as informações preliminares, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h.

Sentido Belo Horizonte para São Paulo

O desvio começa no km 1+900 da BR-381, em Vargem (SP).

A partir desse ponto, os motoristas devem seguir pelas vias municipais e estaduais, passando por Vargem, Joanópolis, Piracaia e Bragança Paulista.

O acesso de retorno à Fernão Dias será pelo km 19, em Bragança Paulista (SP).

Sentido São Paulo para Belo Horizonte

O desvio começa no km 19 da BR-381, em Bragança Paulista (SP).

O trajeto segue por Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis e Vargem.

O retorno à Fernão Dias será pelo km 1+900, em Vargem (SP).

Os motoristas devem seguir a sinalização e as orientações das equipes que estiverem no local.