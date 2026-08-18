A rodovia Fernão Dias (BR-381) tem desvios nos dois sentidos após acidente. Motoristas que utilizam a rota devem adotar vias alternativas (veja abaixo) devido ao acidente que bloqueou a rodovia nesta terça-feira (18).
Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram.
De acordo com as informações preliminares, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h.
Sentido Belo Horizonte para São Paulo
O desvio começa no km 1+900 da BR-381, em Vargem (SP).
A partir desse ponto, os motoristas devem seguir pelas vias municipais e estaduais, passando por Vargem, Joanópolis, Piracaia e Bragança Paulista.
O acesso de retorno à Fernão Dias será pelo km 19, em Bragança Paulista (SP).
Sentido São Paulo para Belo Horizonte
O desvio começa no km 19 da BR-381, em Bragança Paulista (SP).
O trajeto segue por Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis e Vargem.
O retorno à Fernão Dias será pelo km 1+900, em Vargem (SP).
Os motoristas devem seguir a sinalização e as orientações das equipes que estiverem no local.