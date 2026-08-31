Arte iG Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) em simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Os dados são da pesquisa Nexus contratada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira (31).

Lula x Flávio Bolsonaro

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 46% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 45%.

A diferença é de apenas 1 ponto percentual, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos para mais ou para menos.

Nesse cenário, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos. Outros 1% não souberam responder ou não responderam.

Considerando a margem de erro, Lula pode variar entre 44% e 48%, enquanto Flávio pode ficar entre 43% e 47%.

Lula x Ronaldo Caiado

A disputa também aparece tecnicamente empatada no cenário entre Lula e Ronaldo Caiado.

O presidente tem 45%, contra 44% do ex-governador de Goiás. A diferença, novamente, é de 1 ponto percentual.

Nesse caso, 10% dos entrevistados disseram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 1% não souberam responder ou não responderam.

Com a margem de erro de 2 pontos, os resultados dos dois candidatos se sobrepõem.

Lula x Romeu Zema

Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula aparece com uma vantagem maior.

O petista registra 46% das intenções de voto, enquanto Zema tem 41%. A diferença é de 5 pontos percentuais.

Nesse cenário, 12% dos entrevistados afirmam que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois. Outros 1% não sabem ou não responderam.

Lula x Renan Santos

No quarto cenário testado pela pesquisa, Lula aparece com 47%, contra 38% de Renan Santos (Missão), coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL).

A diferença chega a 9 pontos percentuais, a maior vantagem registrada pelo presidente entre os quatro cenários de segundo turno apresentados no levantamento.

Nesse caso, 14% afirmam que votariam branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 1% não sabem ou não responderam.

Cury cresce no primeiro turno

No principal cenário estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%, e Augusto Cury, com 11%.

Em comparação com a rodada anterior, Lula recuou de 41% para 39%, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 36% para 33%.

Cury, por outro lado, apresentou crescimento. O candidato avançou de 8% para 11%, uma alta de 3 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

Os demais nomes aparecem com percentuais de um dígito: Ronaldo Caiado tem 5%, Renan Santos registra 3% e Romeu Zema aparece com 1%.

O resultado coloca Cury na terceira posição do cenário estimulado, a 22 pontos percentuais de Flávio Bolsonaro e 28 pontos de Lula.





Pesquisa ouviu 2.005 eleitores

A pesquisa Nexus entrevistou 2.005 eleitores entre os dias 28 e 30 de agosto de 2026, por meio de entrevistas telefônicas.

Os dois primeiros cenários são considerados empates técnicos, porque a diferença entre os candidatos é inferior à margem de erro de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08900/2026.