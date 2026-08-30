Foto: Divulgação/PCPR Pedido de socorro foi escrito no prontuário do atendimento

Uma mulher escreveu um bilhete no prontuário médico para denunciar o marido por violência doméstica em um hospital de Ibiporã (PR). A Polícia Civil foi acionada e prendeu o homem, de 44 anos, que a aguardava na sala de espera do local.

“Por favor não deixe meu marido entrar, socorro”, escreveu a vítima. Segundo a PCPR, uma enfermeira leu a mensagem e acionou a corporação de imediato.

A mulher foi atendida pelo Hospital Cristo Rei e possuía marcas de agressões físicas, o que levou o homem à prisão em flagrante nesta quinta-feira (27).

Conforme o delegado Vitor Dutra, a vítima relatou ter sido mantida em cárcere privado, agredida e submetida a situações de humilhação durante a noite anterior. Ela conseguiu chegar ao hospital após alegar ter um problema para resolver.

Ela teria sido molhada durante a noite enquanto ele ia obrigando ela a dormir no ventilador, em uma forma de humilhação durante as agressões Vitor Dutra, delegado da PCPR





O homem também teria ameaçado a esposa e a filha de morte, conforme a mulher. Segundo o delegado, a mulher estava fortemente abalada e relatou ter muito medo do marido.

Ela recebeu atendimento médico, foi encaminhada para exames e orientada para realização de medida protetiva de urgência. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para procedimentos com a Polícia Judiciária.





O homem também teria uma passagem por violência doméstica contra outra mulher, na cidade de Jerônimo da Serra (PR), aponta o delegado Vitor Dutra .

O iG procurou o Hospital Cristo Rei sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.